ÖSYM sınavları ertelenecek mi? Sınav takvimi güncellendi

ÖSYM Sınavları Ertelendi mi?
Tam kapanma da hangi sınavların ertelendi bilinmiyor. Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kapanma süresi boyunca tüm eğitim ve Öğretim kurumları uzaktan eğitime başlıyor. Ayrıca yapılması planlanan tüm sınavlar 17 Mayısıs 2021 tarihinin sonrasına ertelendi. ÖSYM bünyesinde yapılan sınavların ertelendi yine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş dönemde yapılan açıklamalara göre koronavirüsü salgınında yeni tedbirlerin alınması durumunda sınav takviminde değişiklikler yapılabileceği açıklanmıştı.
Son Güncelleme: 27.04.2021 00:40