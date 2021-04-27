ÖSYM sınavları ertelenecek mi? Sınav takvimi güncellendi

ÖSYM Sınavları Ertelendi mi?

Bugün yapılan kabine toplantısından sonra cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 29 Nisan ile 17 Mayısıs tarihleri arasında toplamda 18 gün boyunca tam kapanma yaşayacağını açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında böyle bir karar alındı. Vatandaşlarımızlarının ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. ALES ertelenecek mi, YKS ertelenecek mi, hangi sınavlar erteleniyor sorularının yanıtları belli oldu. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldi.

Tam kapanma da hangi sınavların ertelendi bilinmiyor. Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kapanma süresi boyunca tüm eğitim ve Öğretim kurumları uzaktan eğitime başlıyor. Ayrıca yapılması planlanan tüm sınavlar 17 Mayısıs 2021 tarihinin sonrasına ertelendi. ÖSYM bünyesinde yapılan sınavların ertelendi yine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş dönemde yapılan açıklamalara göre koronavirüsü salgınında yeni tedbirlerin alınması durumunda sınav takviminde değişiklikler yapılabileceği açıklanmıştı.