ÖSYM sınavları ALES, KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak?

Bu yılın Ösym sınav takvimi belli oldu. Sınavlar için hazırlık yapan öğrenciler ,artan vakalardan dolayı sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak etmektedir. Sınavların iptal olup olmayacağına dair bir açıklama bulunmamaktadır.

2021 yılının sınav takvimi şu şekildedir:

ALES -1 Sınavı, 2 Mayısıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihi ise 12 Mart-22 Mart arasıdır.

ALES-2 Sınavı, 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır. Başvuru tarihi 03 Ağustos – 11 Ağustos arasındadır.

ALES-3 Sınavı, 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacaktır. Başvuru tarihi 06 Ekim- 14 Ekim arasındadır.

Kpss

Kpss A grubu ve Öğretmenlik: Genel Yetenek ,Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır. Başvuru tarihi 28 Mayısıs – 14 Haziran arasındadır.

Kpss A grubu ve Öğretmenlik: Alan Bilgisi 1.gün sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır. Başvuru tarihi 28 Mayısıs- 14 Haziran arasındadır.

Kpss A grubu ve Öğretmenlik: Alan Bilgisi 2.gün Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır. Başvuru tarihi 28 Mayısıs- 14 Haziran arasındadır.

Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır. Başvuru tarihi 28 Mayısıs -14 Haziran arasındadır.

Dikey Geçiş Sınavı ,11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Başvuru tarihi 21 Mayısıs -31 Mayısıs arasındadır.

Yabancı Dil Sınavı (YDS) 1 Sınavı, 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır. Başvuru tarihi 25 Şubat-08 Mart arasındadır.

Yabancı Dil Sınavı (YDS) 2 Sınavı, 10 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır. Başvuru tarihi 20 Ağustos-31 Ağustos arasındadır.

YKS 1.Oturum Sınavı ( TYT) 26 Haziran 2021

YKS 2.Oturum Sınavı ( AYT) 27 Haziran 2021 YKS Başvuru tarihleri 04 Şubat -02 Mart arasındadır.

YKS 3.Oturum Sınavı (YDT) 27 Haziran 2021