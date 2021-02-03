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ÖSYM sınav başvurusu HES kodu nedir, nasıl alınır?

ÖSYM sınavlarda HES kodunu zorunlu kıldı. Peki HES kodu nasıl alınır? ÖSYM sistemine HES kodu nasıl girilir?

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:38
ÖSYM sınav başvurusu HES kodu nedir, nasıl alınır?
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ÖSYM, artık sınav başvurularında HES kodunun da isteneceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın tedbir almak adına başlattığı bu uygulamanın Halis Aygün yürürlüğe konulduğunu açıkladı.

 

ÖSYM Başvurusu için neden HES kodu isteniyor?

 

Bu şekilde sınav için sınıflarda toplanan öğrencilerin Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı anlaşılacak. Böylelikle hiçbir öğrenci riske atılmamış olacak.

 

HES Kodu nasıl elde edilir?

 

Kodu 3 farklı şekilde elde edebilirsiniz. 

 

1)

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirerek kendiniz için kod alabilirsiniz.

 

2)

2023’e HES yazıp boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaranızı ardından tekrar boşluk bırakarak kimlik seri no’nuzun sondaki 4 numarasını ve son olarak tekrardan boşluk bırakarak paylaşım süresini yazıp yollayabilirsiniz.

 

3)

Veya son yöntem olan e-Devlet sistemi ile kodunuzu alabilirsiniz.

 

ÖSYM için kod alırken nelere dikkat etmeliyiz?

 

Alınacak olan HES kodunun sınav tarihi veya daha sonrasını kapsayacak bir geçerlilik süresi olması gerekiyor. Alınan HES kodunun AİS üzerinden ‘HES KODU BİLGİLERİM’ kısmına kaydedilmesi gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMHes Kodu
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