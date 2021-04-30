ÖSYM Online YKS sınavı başvuru nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınından kaynaklı YKS ve LGS adayları bu süreçte evlerinden çalışarak sınavlara hazırlanıyor. Bu anlamda 10 büyükşehir proje kapsamında öğrencilere katkı sunacak. Bu proje sayesinde öğrenciler 16- 17 Mayısıs tarihlerinde YKS sınavı olacak ve 18 Mayısıs tarihinde ise LGS sınavı yapılacak. Bu tarihlerde isteğe bağlı adaylar deneme sınavına girebilecek. Bu sayede sınava girecek adaylar sınav öncesinde heyecanını atacak.

İBB resmi intenet sitesinde ise, ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyeciliğin öneklerini pandemi sürecinde de ortaya koyuyor. Pandemi sebebiyle okullar kapatıldığı için sınavlara evlerinde hazırlanan öğrencilere İBB, online destek sunuyor.İ BB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisi ve Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Mersin, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları’nın kararıyla hayata geçirilen proje ile 10 büyükşehirde online LGS-YKS sınavı düzenlenecek.'' dedi.





Online YKS sınav başvurusu nasıl yapılıyor?

Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Sınava girmek isteyen adaylar 28 Nisan- 14 Mayısıs tarihleri arasında bu linkten girerek başvuru yapılabilir. Bu anlamda öğrenciler sınavdan bir gün önce sisteme girmeli ve giriş bağlantılarını kontrol etmelidir.

YKS öğrencileri sonuçlarına 20 Mayısıs Perşembe günü ulaşabilir. Sonuçlar adaylara e-mail ve sms üzerinden rapor edilecektir.

Online YKS sınav değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Değerlendirmeler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) standartlarında 500 puan üzerinden hesaplanarak gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim kurumları ise uyarı yaptı ve bu notların ortaöğretim başarı puanını etkilemeyeceğini sadece deneme amaçlı olduğunu açıkladı.