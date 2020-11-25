ÖSYM Ön Lisans KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı 25 Kasım 2020 Ösym.ais KPSS önlisans sonuçlarını sorgula

Ön Lisans KPSS Sonuçları Nasıl Öğrenilir? 25 Kasım 2020 KPSS Ön Lisans Sonuçları Sorgulama

Bu haberde Ön Lisans KPSS sonuçlarıyla ilgili detaylar bulunmaktadır. ÖSYM tarafından 25 Kasım 2020 tarihinde açıklanacağı sınavdan önce bildirilmişti. 2020 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak olsa da adaylar tarafından araştırma konusu olacağı kesin bir şeydir. ÖSYM aday işlemleri sayfasından ulaşabileceğiniz KPSS 2020 Ön Lisans sonuçlarının detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasını sınava giren adaylar heyecanla beklemektedir. ÖSYM 25 Kasım 2020 tarihinde sınav sonuçlarının açıklanacağını duyurmuştu.

KPSS Ön Lisans sonuçları için bütün gözler ÖSYM’ye çevrilmiş durumda. 25 Kasım Çarşamba günü açıklanacağı duyuruluan KPSS Ön Lisans sonuçlarının yarın sabah adaylara sonuçların erişime açılacağı sınava giren kişiler için merakla beklenen bir konudur. Açıklanacağı zamandan itibaren sonuçlarını bekleyen adaylar sonuç.ösym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulamaları mümkün olacaktır.

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