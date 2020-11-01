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ÖSYM KPSS sınavına en fazla kaç kere girilebilir, yaş sınırı var mı? KPSS'ye kaç yaşına kadar girilebilir?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına kaç kez girilebileceği, sınava girmek için yaş sınırının bulunup bulunmadığı merak edilmektedir. Bu sene Eylül ayında düzenlenen KPSS sınavları devlete kamu çalışanı seçmek için yapılmaktadır.

01 Kasım 2020 Pazar 22:13
ÖSYM KPSS sınavına en fazla kaç kere girilebilir, yaş sınırı var mı? KPSS'ye kaç yaşına kadar girilebilir?
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KPSS sınavı ÖSYM tarafından Kamuya personel seçmek amacı ile gerçekleştirilen bir sınavdır. Her yıl binlerce adayın girdiği sınavda farklı seçenekler bulunmaktadır. Genel yetenek ve genel kültür, öğretmen olmaya hazırlananlar için eğitim bilimleri gibi farklı oturumlar bulunmaktadır.

Ayrıca KPSS’nin Orta Öğretim- Ön Lisans ve Lisans gibi de iki ayrı sınavı bulunmaktadır. KPSS Orta öğretime lise mezunları, ön lisansa iki yıllık mezunlar lisansa ise üniversite mezunu olacak kişiler girebilmektedir. KPSS Alan bilgisi ve KPSS Din Hizmetleri Alan bilgisi sınavları ise farklı alanlarda kamu personeli seçme için gerçekleştirilen sınavlardır.


KPSS Sınavlarında Yaş Sınırı Var mıdır?

KPSS sınavları için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak KPSS sınavına girdikten sonra memur olmak için başvuru yapılan yerlerde bulunan yaş sınırları sınav dışında kabul edilmektedir.

KPSS Sınavına Kaç Kez Girmek Mümkündür?

KPSS sınavlarına başvuru yapmanın herhangi bir sınırı bulunmamaktadır. Ayrıca adaylar istedikleri kadar sınava girebilmektedir. Bu sebeple isteyen adaylar her sene KPSS’ye girerek şansını deneyebilirler.



Son Güncelleme: 01.11.2020 22:13
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