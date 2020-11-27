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ÖSYM KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS Ön Lisans Tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM,KPSS Ön Lisans tercihleri için bir açıklama yaptı mı? KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini ne zaman yapacaklarını araştırıyorlar.

27 Kasım 2020 Cuma 20:52
ÖSYM KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman başlayacak?
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KPSS Ön Lisans Tercihleri Ne Zaman Olacak? ÖSYM Açıklama Yaptı Mı?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Ön Lisans sınavının sonuçlarının açıklandığını sınava giren adaylara bildirdi. Sınava giren adaylar sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin intenet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve aynı zamanda ÖSYM AİS mobil uygulamasından TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecekler. Bu gelişmelerden sonra gündeme KPSS Ön Lisan sınavının tercihlerinin ne zaman yapılacağı gelmiştir.

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans sınavına giren adayların tercih süreleri hakkında araştırmaların hız kazandığını belirtebiliriz. Sonuçların açıklanmasının ardından almış oldukları puanlar için tecih yapmayı isteyen adaylar, ÖSYM’nin tercih sürecini hangi tarihte başlatacağını araştırıyor.

KPSS Ön Lisans Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

KPSS tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil. Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanmış olan KPSS Ön Lisans Klavuzunda yer alan bilgiler şu şekildedir:


Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İntenet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin intenet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

 

 

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 20:52
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KPSSön LisansÖSYMTercihSınavSonuç
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