ÖSYM KPSS 2021/2 tercihleri ne zaman başlayacak? 2021/2 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 senesinde yapılması planlanan KPSS merkezi yerleştirme takvimini duyurdu.

KPSS 2021/2 tercihleri hangi tarihte yapılacak?

KPSS-2021/2 merkezi yerleştirme tercihlerinin 22 Aralık ile 29 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Tercih yapacak adayların işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris intenet adresinden yapabilecekler.

2021/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları, 22 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacağı duyuruldu.

Bakan Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” gereğince yapılacağını söyledi.

Kamu kurumlarını yerleştirme talepleri, ilk yerleştirme tarihi 5 Nisan ile 28 Mayısıs, ikinci yerleştirmeler tarih 4 Ekim ile 19 Kasım tarihlerinde Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sisteminden bildirebilecektir. Adayların tercihleri 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihlerinde ÖSYM tarafından alınacaktır.