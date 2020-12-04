ÖSYM EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde ÖSYM sayfasında erişime sunulacaktır. Sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr intenet adresinden veya mobil uygulamalardan T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile girmeleri yeterli olacaktır. ÖSYM sayfasına girdikten sonra sonuçları öğreneceklerdir.

Belirlenmiş olan sonuç bilgileri EKPSS girmiş adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularına karşı testlerde vermiş oldukları doğru ve yanlış cevaplara göre belirlenip sonuçlar o şekilde ekranda yansıyacaktır.

YAYIMLANAN EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda verildiği gibidir. Verilen bağlantıda T.C. Kimlik Numarası ve adaylar şifreleriyle 10 Günlük süreç içinde ulaşabileceklerdir.

ÖSYM EKPSS SORU VE CEVAP EKRANI İÇİN TIKLAYIN