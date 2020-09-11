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ÖSYM duyurdu! 2020 KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu ülke çapında yapılan milyonlarca adayın girdiği 2020 KPSS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını ÖSYM başkanı duyurdu. 2020 KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde

11 Eylül 2020 Cuma 11:20
ÖSYM duyurdu! 2020 KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
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2020 KPSS 06 Eylül 2020 tarihinde genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri olarak 2 oturum halinde ülke genelinde ÖSYM tarafından yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanamak isteyen milyonlarca aday sınava girdi.

Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adaylar tarafından merak edilen bir hususta 2020 kpss'de sorulan sorular ve cevapları ne zaman açıklanacak ? konuyla ilgili olarak Ösym başkanından bugün önemli bir açıklama geldi..

2020 KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLACAK?

Başkan Aygün, milyonlarca adayın katıldığı 2020 kpss'de sorulan soruların ve cevaplarının 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacağını twitter hesabından duyurdu.

Öte yandan öğretmen adaylarının girdiği sınav olan kpss alan bilgisi oturumları ise 12 -13 Eylül tarihinde yapılacak.


Yapılan bu oturumlardan sonra toplam 4 oturum olarak yapılan 2020 kpss soru ve cevapları ösym tarafından kamuoyuna açıklanacak.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 11:20
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