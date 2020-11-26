İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM başkanı tarafından yapılan yapılan açıklamada milyonlarca adayın heyecan ile beklediği 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı.

26 Kasım 2020 Perşembe 10:22
ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
Takip Et:

25 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM tarafından ülke çapında yapılan ve milyonlarca önlisans mezunu adayın kamu kurum ve kuruluşlarınada memur olarak atanabilmek için ter döktükleri 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı.

2020 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI

Sınava katılan adaylar 2020-KPSS Ön Lisans sonuçlarını öğrenebilmek için aday işlemleri sistemine kendi kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekmektedir. 2020-KPSS Ön Lisans sonuçlarınızı öğrenmek için aşağıdaki bağlatıya tıklayabilirsiniz..


2020-KPSS Ön Lisans sonuçları için tıklayın

KPSS önlisans sınavına katılan adaylara 60 genel kültür ve 60 genel yetenek alanından olmak üzere toplam 120 soruldu ve adaylara bu sınav içinde 130 dakika zaman verilmişti.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 10:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KPSSKpss SonuçlarıKPSS Önlisans2020 KPSS2020 KPSS ÖNLİSANS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi
EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu

Popüler Haberler

İŞKUR Mesleki Kursiyerler için verilen aylık maaşı ne kadardır? 2020 İŞKUR program ve maaş tutarları
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Aile hekimi değiştirilebiliyor mu? 2020 Aile hekimi değiştirme şartları neler?
2020 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? 2020 AGİ'de dikkate alınan durumlar
Mazeret izni nedir, nasıl alınır? Mazeret izni alma şartları 2020
SGK SSK ve BAĞKUR emekli intibak zam yasası çıkarsa ne kadar zam yapılacak? 26 Kasım 2020 Perşembe emekli intibak haberleri
Subay olmak için sağlanması gereken şartlar? Subaylar aylık ne kadar maaş alır?
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2020 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Ankara 2019-2020 ücretli öğretmenlik duyurusu yayınlayan ilçeler ve başvuru şartları
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas'ın yer aldığı diziler
Kısa çalışma ödeneği nedir, hesaplama nasıl yapılır? 2020 Kısa çalışma ödeneği başvuru işlemleri
Kalk Gidelim var mı yok mu? Dizi neden yayınlanmıyor? 7 Eylül Cumartesi Kalk gidelim neden yok?
Instagram IGTV Artık Yatay Modda da Çalışacak
Ziraat bankası koyun kredisi şartları 2020
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2020
Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?
Ayak bileği burkulması kaç günde geçer, kaç günde iyileşir?
Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.