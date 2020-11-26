ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

25 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM tarafından ülke çapında yapılan ve milyonlarca önlisans mezunu adayın kamu kurum ve kuruluşlarınada memur olarak atanabilmek için ter döktükleri 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı.

2020 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI

Sınava katılan adaylar 2020-KPSS Ön Lisans sonuçlarını öğrenebilmek için aday işlemleri sistemine kendi kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekmektedir. 2020-KPSS Ön Lisans sonuçlarınızı öğrenmek için aşağıdaki bağlatıya tıklayabilirsiniz..

KPSS önlisans sınavına katılan adaylara 60 genel kültür ve 60 genel yetenek alanından olmak üzere toplam 120 soruldu ve adaylara bu sınav içinde 130 dakika zaman verilmişti.