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ÖSYM DGS için adayları uyardı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yönetimi yarın yapılacak olan 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için adaylara saat uyarısında bulundu. Buna göre adaylar yarın saat 10:00’dan sonra sınava alınmayacak.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:30
ÖSYM DGS için adayları uyardı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yarın yapılacak. Sınavla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, öğrencilere sınav saati konusunda uyarılarda bulundu. Buna göre adaylar yarın saat 10:00’dan sonra sınava alınmayacak.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan ÖSYM, öğrencilerin saat 10:00’dan sonra sınav binalarına sokulmayacağını hatırlattı. Adayların sınava girerken yanlarında sınav giriş belgelerini, kimliklerini ya da pasaportunu bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca Türkiye vatandaşlığından izin alarak ayrılan kişiler mavi ya da pembe kartını, pasaportu olmayan KKTC vatandaşlarının da KKTC kimlik belgelerinin yanlarında olması gerekmektedir. Tüm adaylara gerekli belgeleri unutmadan, saat 10:00 öncesinde sınav merkezinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Tüm adaylara başarılar diliyoruz.



Son Güncelleme: 08.08.2020 17:45
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Anahtar Kelimeler:
#ÖSYM#DGS#Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi
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