ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı

2 yıllık ön lisans yani 2 yıllık üniversitede okuyan öğrenciler bölümlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak adına Dikey Geçiş Sınavı’na giriyor. Binlerce öğrenci Dikey Geçiş Sınavı sonrası ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağını merak ediyordu.

DGS tercihleri 2020

4 yıllık üniversiteye geçiş yapmak isteyen ön lisans öğrencileri 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında DGS sınavına girmişti. Sınava giren öğrenciler ilk yerleştirme sonuçları açıklandı. Ancak tercih yapmayan öğrenciler ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

DGS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM DGS tercih kılavuzunu 25 Eylül’de açıkladı. Öğrenciler açıklanan kılavuzun ardından tercihlerini yaptı. Öğrenciler tercihlerini kullanıcı adı ve şifresiyle elektronik ortamda yapabiliyor. Ancak şifresini bilmeyen öğrenciler tercihleri e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak yapabiliyor.

DGS ek yerleştirmeler ne zaman?

DGS ek yerleştirmelerde ücret var mı?

2 Ekim tarihinde DGS sonucu açıklanırken, lisans düzeyine geçmeye hak kazanan öğrenciler tercihlerini gerçekleştirdi. Tercih yapamayan öğrenciler ise ek yerleştirme uygulamasını beklemeye koyuldu. Açıklanan takvime göre ek yerleştirme işlemi 9 Ekim tarihinde yapılacak. Ek yerleştirmede hak kazanan öğrenciler ise 9-15 tarihinde üniversite kayıtlarını yapabilecek.

2020 yılında DGS ile lisans programlarına katılmaya hak kazanan öğrencilerden 20 TL yerleştirme ücreti alınmaktadır.

DGS ek yerleştirmeler nasıl yapılacak?

2020 yılında DGS sınavının ardından lisans programlarına geçmeye hak kazanan öğrenciler YÖK kararıyla ÖSYM tarafından ek yerleştirmelerini yapacak. Ek yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgiler ve boş kalan kontenjanlara yerleşmek isteyen öğrenciler ÖSYM’nin resmi intenet sitesinden sonuçları görüntüleyebilecek.

ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2020

Meslek yüksekokulu veya açık öğretim programlarından mezun olan öğrenciler üniversitelerin lisans programlarına geçmek için ÖSYM tarafından yürütülen yerleştirme işlemlerini takip etmelidir. Adayların ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzunda yer alan şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu şartlara uyan öğrenciler elektronik ortam üzerinden tercihlerini yapabilirler. DGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/TR,19358/2020-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html