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ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı: 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçları açıklandı

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçları açıklandı. Açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Aygün sınava giren adaylara sonuçların açıklandığı duyurdu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:01
ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı: 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçları açıklandı
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün 11 Nisan’da yapılan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçlarının açıklandığını açıkladı. Başkan Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Halis Aygün’ün yaptığı açıklama sonrası sınava giren adaylar heyecanla sonuçlarına bakmak için sisteme giriş yaptı.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi sonuçları açıklandı!

Bakan Aygün yaptığı açıklama ile Din Hizmetleri Alan Bilgisi sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte başkanın paylaşımı;

Değerli adaylarımız, 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMHalis Aygün2020KPSSDin Hizmetleri Alan Bilgisi
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