ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı: 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 11 Nisan’da yapılan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçlarının açıklandığını açıkladı. Başkan Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Halis Aygün’ün yaptığı açıklama sonrası sınava giren adaylar heyecanla sonuçlarına bakmak için sisteme giriş yaptı.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi sonuçları açıklandı!

Bakan Aygün yaptığı açıklama ile Din Hizmetleri Alan Bilgisi sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte başkanın paylaşımı;

Değerli adaylarımız, 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.