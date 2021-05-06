İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Milyonlarca adayın girdiği ALES için geri sayım başladı. 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen sınavın hemen ardından ÖSYM resmi internet sitesinde soru ve cevapları adayların erişimine açmıştı. Birçok vatandaşın girdiği ALES’te sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde yer alırken son dakika haberine göre ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu! İşte 2021 ALES/1 sonuçları için belirlenen tarih haberimizde

06 Mayıs 2021 Perşembe 18:06
ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
Takip Et:

ÖSYM tarafından uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı olan ALES her yıl düzenli olarak sınavlarını gerçekleştirirken bu yıl 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşti. 150 dakika süren ALES’te hemen ardından soruların ve cevapların görüntüleri yayınlandı. Milyonlarca adayın girdiği sınavda sonuçlar merak edilirken edinilen bilgilere göre ALES sonuçların ne zaman açıklanacağını söyledi.

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’una erişmek için buraya tıklayarak ALES sorularına ulaşabilirsiniz.

ALES sonuçları ne zaman açıklayacak?

ÖSYM sınav takvimine göre ALES sonuçları 27 Mayıs tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi intenet sitesine girerek ‘aday işlemleri sistemi’ butonundan T.C kimlik numaraları ve kendilerine özel şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek.

Sizde ALES sonuçlarınızı öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.




Son Güncelleme: 06.05.2021 18:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ALESSonuçÖSYM27 Mayıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?
2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?
Açık Lise kaç ayda bir sınav oluyor? Bir yılda kaç sınav yapılıyor?
Açık Lise kaç ayda bir sınav oluyor? Bir yılda kaç sınav yapılıyor?
MEB İl içi, il dışı ve özür grubu atamaları ne zaman başlayacak? Kaç atama yapılacak? İl içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?
MEB İl içi, il dışı ve özür grubu atamaları ne zaman başlayacak? Kaç atama yapılacak? İl içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?
2021 DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonucu sorgulama ekranı
2021 DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonucu sorgulama ekranı
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Popüler Haberler

ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesapları ne olacak? WhatsApp gizlilik sözleşmesi için son tarih ne zaman?
Akrep dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
SOS Colombia Nos Estan Matando ne demek, ne anlama geliyor?
2021 Kadir gecesi ayın kaçında?
Bugün kimin maçı var? 6 Mayıs 2021 Perşembe Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı ne zaman? 2 Bin antrenör alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
PTT kurum ödemeleri sorgulama sayfası neden açılmıyor?
Yaralı Kalbim 91. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
19 Mayıs'ta sokağa çıkmak yasak mı? 19 Mayıs’ta yasaklar devam edecek mi?
Penta halka arz ne zaman gerçekleşecek, hisse kodu nedir? Penta halka arz eşit mi, oransal mı yapılacak?
Masumiyet ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu
2021 Bekçi alımı olacak mı ne zaman alım yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları
Denizbank Mobil neden açılmıyor?
Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.