ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

ÖSYM tarafından uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı olan ALES her yıl düzenli olarak sınavlarını gerçekleştirirken bu yıl 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşti. 150 dakika süren ALES’te hemen ardından soruların ve cevapların görüntüleri yayınlandı. Milyonlarca adayın girdiği sınavda sonuçlar merak edilirken edinilen bilgilere göre ALES sonuçların ne zaman açıklanacağını söyledi.

ALES sonuçları ne zaman açıklayacak?

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’una erişmek için buraya tıklayarak ALES sorularına ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sınav takvimine göre ALES sonuçları 27 Mayıs tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi intenet sitesine girerek ‘aday işlemleri sistemi’ butonundan T.C kimlik numaraları ve kendilerine özel şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek.

Sizde ALES sonuçlarınızı öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.