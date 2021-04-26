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ÖSYM ALES sınavı iptal edildi mi? ÖSYM sınavları yapılacak mı?

Gündemin konusu kabine toplantısı sonrasında kararlaştırıp alınan tam kapanma kararı. Aslında beklenen bu kararın bu kadar uzun tutulacağı tahmin edilemiyordu. 29 Nisan 17 Mayısıs tarihlerinde ülke olarak tam bir kapanma söz konuyken sınavlara hazırlanmakta olan öğrencilerin akıllarında sınav iptal olur mu düşüncesi oluştu. Bunlardan ilki de yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) oldu. Peki, ÖSYM ALES sınavı iptal edildi mi? ÖSYM sınavları yapılacak mı? Son durum nedir? detaylar haberimizde.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:24
ÖSYM ALES sınavı iptal edildi mi? ÖSYM sınavları yapılacak mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine sonrasında belirttiği açıklamalara göre Türkiye 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayısıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam zamanlı bir kapanmayla koronavirüs sürecini kontrol altına almaya çalışacak. Bu sürecin içerisinde istisnai olarak tutulan kurumlar hariç tüm iş yerleri aktifliğine ara vereceği de ek olarak açıklandı. Bu ve dahası birçok kararın alınması sınava hazırlanan öğrenicileri kuşkulandırdı. En çokta yakın zaman tarihîne gerçekleşmesi planlanan ALES sınavını durumu merak edildi.

ALES sınavı iptal mi edildi? 2021 ALES

Sınavlar için ayrı ayrı bir açıklamaya gidilmeksizin sadece genel anlamda tüm sınavların iptal edileceği duyuruldu.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:24
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMALESSınavTamkapanmaCovid
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