ÖSYM ALES sınavı iptal edildi mi? ÖSYM sınavları yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine sonrasında belirttiği açıklamalara göre Türkiye 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayısıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam zamanlı bir kapanmayla koronavirüs sürecini kontrol altına almaya çalışacak. Bu sürecin içerisinde istisnai olarak tutulan kurumlar hariç tüm iş yerleri aktifliğine ara vereceği de ek olarak açıklandı. Bu ve dahası birçok kararın alınması sınava hazırlanan öğrenicileri kuşkulandırdı. En çokta yakın zaman tarihîne gerçekleşmesi planlanan ALES sınavını durumu merak edildi.

ALES sınavı iptal mi edildi? 2021 ALES

Sınavlar için ayrı ayrı bir açıklamaya gidilmeksizin sadece genel anlamda tüm sınavların iptal edileceği duyuruldu.