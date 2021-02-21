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ÖSYM ALES puan hesaplama formülü nasıldır?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES2 sınavı 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar ALES puan hesaplama formülü nasıldır araştırmaya başladı. İşte ALES puan türleri ve hesaplama formülü.

21 Şubat 2021 Pazar 16:52
ÖSYM ALES puan hesaplama formülü nasıldır?
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Pandemi nedeniyle ertelenen ALES 2 sınavı bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına giren adaylar, sınav sonrası puanların nasıl hesaplandığına dair araştırma yapıyor. ALES’te her 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor. Adayların her bir testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 4’te 1’i çıkarılarak ham puan elde edilecek.

ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına (ALES)’e katılan adaylar her bir testteki çoktan seçmeli soruları yanıtladı. Cevap kağıtları ÖSYM’nin optik okuyucusu ile okunacak ve bilgisayarda değerlendirilecek. Adayların her bir testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 4’te 1’i çıkarılarak ham puan elde edilecek. Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürülecek.

Buna göre her adayın Sayısal ve Sözel Standart Puanları hesaplanacak. Standart puanlar her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olarak hesaplanacaktır.

ALES puan türleri ve test ağırlıkları

Puan türü

Sayısal testi

Sözel testi

ALES Sayısal Puanı

0.75

0.25

ALES Sözel Puanı

0.25

0.75

ALES Eşit Ağırlık Puanı

0.50

0.50

 

Ağırlıklı puanların hesaplanmasının ardından bu puanlar aşağıda belirtilen formül kullanılarak 100 üzerinden puana çevrilmektedir.

AP: Adayın ağırlıklı puanı

X: Ağırlıklı puanların ortalaması

S: Ağırlıklı puanların standart sapması

B: Ağırlıklı puanların en büyüğü



Son Güncelleme: 21.02.2021 16:52
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Anahtar Kelimeler:
ALESÖSYMAles2
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