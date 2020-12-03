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ÖSYM ALES 2020 ne zaman yapılacak?

Akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların başvurduğu ALES sınavına giriş yerleri belli oldu. Ancak alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınav tarihleri sebebiyle ALES sınavının da ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu.

03 Aralık 2020 Perşembe 23:06
ÖSYM ALES 2020 ne zaman yapılacak?
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ALES ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak? 2020 ÖSYM ve ALES iptal mi?

Covid-19 salgınında vaka artışı nedeniyle ALES sınavının ertelenmesiyle ilgili henüz net bir bilgi yok.  Bu sene 2. Kez gerçekleşecek ALES sınavı tedbirler gereği ertelenmişti.  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili tarihler güncel bir şekilde açıklanıyor. ALES’ in ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu.

Akademik kariyer hedefleyen vatandaşlar sınav tarihini merak ediyor.

ALES ERTELENDİ Mİ? SINAV NE ZAMAN?

Bu sene 6 Aralık’ ta yapılması planlanan sınava dair ÖSYM’ den ertelemeyle ilgili bir açılama bekleniyordu.  Geçtiğimiz günlerde AÖL sınavları ertelendiği için, ALES ile ilgili de bir beklenti oluştu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."

SINAV YERLERİ BELLİ OLMUŞTU

ÖSYM Başkanı, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada; ‘’ 2020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 6 Aralık 2020 tarihinde ALES' e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim. ‘’ sözlerini kullandı.  

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 23:06
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMALES
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