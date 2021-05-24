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ÖSYM ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? ALES 1 sonuçları açıklandı mı?

2 Mayıs tarihinde yapılan ALES sınav sonuçları konusunda adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınava giren adaylar ÖSYM’nin sonuçları ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Yıl içinde üç defa yapılan ALES sınavının bu oturumundan istediği puanı alamayan adaylar ALES 2’ye girmek istiyorlar ve bu konu ile ilgili detaylı araştırma yapıyorlar. Peki, ÖSYM ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? ALES 1 sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen tüm soruların cevabı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:13
ÖSYM ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? ALES 1 sonuçları açıklandı mı?
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ALES sınavına giren adayların sonuç heyecanı devam ediyor. Binlerce aday, ALES 1 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

ALES sonuçları açıklandı mı?

2021 yılı ÖSYM Sınav Takvimi doğrultusunda ALES sonuçları 27 Mayıs’ta açıklanacak.

ALES sonuçları nasıl sorgulanır?

ALES sonuçları, sonuçların açıklanacağı tarihte AİS (Aday İşlemleri Sayfası) aracılığı ile erişime açılacak. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar kişisel bilgileri ile, ALES sonuçlarını öğrenebilecekler.

ALES / 2 sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM takvimi doğrultusunda ALES / 2 sınavı 19 Eylül 2021’de düzenlenecek.

ALES / 2 başvuru tarihi

ALES / 2 sınavı için başvurular 3 VE 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ücretlerin yatırılmasında son tarih 12 Ağustos 2021.

ALES / 2 geç başvuru tarihi

ALES / 2 sınavına geç başvuru yapılacağı tarih 17 Ağustos 2021. Bu tarihte geç başvuru yapanlar sınav ücretini yüzde 50 daha fazla ödeyecekler.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:13
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