ÖSYM 8-9 Mayıs YDS ve İSG sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

ÖSYM ,tam kapanma ve pandemi koşullarından dolayı sınavların tarihlerinde değişikliğe gidebiliyor. ÖSYM 8 ve 9 Mayıs'ta yapılması planlanan sınavlarla ilgili yeni karar açıkladı. Ösym sınav takviminde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikler Ösym tarafından bildirildi. 2021 yılının sınav takvimi şu şekilde;

e-YDS-2021\4 ingilizce sınavı 22 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek.

e-YDS-2021\5 Yunanca\Bulgarca sınavı 23 Mayıs 2021 tarihinden gerçekleşecek.

2021-İSG\1 sınavı 30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Ösym sınav takviminin güncellenmiş hali ilgili kurumun resmi sitesinde yer almaktadır.

https://www.osym.gov.tr