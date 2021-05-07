İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

ÖSYM 8-9 Mayıs YDS ve İSG sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından her yıl çeşitli sınavlar düzenlenmektedir. 8 ve 9 Mayıs tarihinde gerçekleşecek YDS ve İSG sınavları ile ilgili açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM 8-9 Mayıs YDS ve İSG sınavlarını erteledi mi? ÖSYM , 8-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak YDS ve İSG sınavlarının tarihlerini değiştirdi. Peki, YDS ve İSG ne zaman yapılacak? İşte 8-9 Mayıs'ta yapılacak YDS ve İSG sınavlarının yeni tarihi...

07 Mayıs 2021 Cuma 12:54
ÖSYM 8-9 Mayıs YDS ve İSG sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
Takip Et:

 ÖSYM ,tam kapanma ve pandemi koşullarından dolayı sınavların tarihlerinde değişikliğe gidebiliyor. ÖSYM 8 ve 9 Mayıs'ta yapılması planlanan sınavlarla ilgili yeni karar açıkladı. Ösym sınav takviminde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikler Ösym tarafından bildirildi. 2021 yılının sınav takvimi şu şekilde;

e-YDS-2021\4 ingilizce sınavı 22 Mayıs 2021  tarihinde gerçekleşecek.

e-YDS-2021\5 Yunanca\Bulgarca sınavı 23 Mayıs 2021 tarihinden gerçekleşecek.

2021-İSG\1 sınavı 30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Ösym sınav takviminin güncellenmiş hali ilgili kurumun resmi sitesinde yer almaktadır.

https://www.osym.gov.tr

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 12:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMÖSYM 8-9 Mayıs YDS Ve İSG SınavıÖSYM Sınav Takvimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, tarih belli mi?
2021 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, tarih belli mi?
EGYM PMYO 2021 başvuruları ne zaman, yeni alım yapacak mı?
EGYM PMYO 2021 başvuruları ne zaman, yeni alım yapacak mı?
2021 Bursluluk Sınavı hangi tarihe ertelendi?
2021 Bursluluk Sınavı hangi tarihe ertelendi?
ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?
2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?

Popüler Haberler

ÖSYM 8-9 Mayıs YDS ve İSG sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
SNL canlı nasıl izlenir, SNL saat kaçta? Elon Musk'ın sunacağı SNL ne zaman?
Galatasaray - Beşiktaş derbisi iddaa oranları
Bugün kimin maçı var? 7 Mayıs 2021 Cuma maç programı
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 7 Mayıs 2021 Cuma Bankaların mevduat faiz oranları
Arka Sokaklar yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Akrep dizisi 21. bölüm tek parça izle - Star TV canlı yayın izle 6 Mayıs 2021 Perşembe
Atv canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine Uğur Uzunel hayat veriyor
Atv canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Nescafe Gold haftalık çekilişe katılma sayfası - Nescafe haftalık çekiliş sonuçları belli oldu mu?
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
Kalıcı makyaj ne kadar sürede yapılır? Kalıcı makyajın zararları nelerdir?
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli, kaç yaşında? Hasan Can Kaya sevgilisi kim?
Mazeret izni durumları nelerdir? 2021 Mazeret izni koşulları ve süreleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.