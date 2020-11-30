ÖSYM 6 Aralık ALES/2 ertelendi mi, iptal mi edildi?

Yeni alınan koronavirüs tedbirleri sonrasında ALES sınavına girecek olan adaylar sınavın ertelenip ertelenmediğini merak etmeye başladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve belirli yaşlara gelen kısıtlamalar sonrasında ALES sınavına girecek olan vatandaşlarımız sınav hakkında bilgi almak için araştırmalarına devam ediyor.

ALES Ertelendi Mi?

Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalardan sonra uygulanacak olan kısıtlamalar kapsamında ALES sınavının ne olacağı merak edilmeye başlandı.

Kabine toplantısının gerçekleşmesinden sonra hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olacağı duyuruldu. 06 Aralık tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) gerçekleştirilecekti. Bini aşkın adaysa gelen kısıtlamalardan sonra sınav hakkında bilgi almak için araştırma yapmaya başladı.

6 Aralık 2020 ALES/2 Sınavı İptal Mi Edildi?

Hafta sonu yapılacak Açık Öğretim Kurumları Sınavı, Unvan Değişikliği Sınavı ve ALES gibi sınavlar ileri bir tarihe ertelendi.