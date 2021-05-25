ÖSYM 2021 YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS ne zaman? YKS sınav tarihi

Üniversite hayali olan tüm gençlerin sınav heyecanı giderek yaklaştı. Pandemi dönemiyle birlikte ertelenen tüm sınavların yeniden tarihleri belli olmaya başladı. YKS tarih ve saati de belli oldu.

YKS ve TYT girecekler için tarih ve saat netleşti. 2021'de yapılacak tüm sınavların pandemi nedeniyle ertelenmesi yaşanmıştı. Alınan habere göre sınavların yeni tarih ve saatleri güncellendi.

Sınava girecek binlerce aday bu haberi bekliyordu, intenette en çok araştırılan YKS ve TYT tarih ve saatleri ne zaman olacağı yönündedir. Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınmıştı.

TYT oturum tarihleri 26 Haziran 2021 saat 10.15'tir.

AYT oturum tarihleri 27 Haziran 2021 saat 10.15'tir.

YDT oturum tarihleri 27 Haziran 2021 saat 15.45'tir.

YKS sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de açıklanacaktır.

Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden bir hafta önce erişime açılacak.

Kovid salgını nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik yaşanabileceğini ÖSYM intenet sitesi üzerinden duyurdu.

TYT ile Meslek Yüksekokulları'ndan bir bölüm tercih edebilmek için en az 150 puan alınması gereklidir. Lisans okumak isteyenlerin ise en az 180 puanı almaları lazım.

Engelli öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için ise Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan açıklanan habere göre çift soru kitapçığı verilmesi yönünde talebiyle, tek kişilik salonlarda yapılması bekleniyor.