İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

ÖSYM 2021 YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS ne zaman? YKS sınav tarihi

Üniversite sınavına girecek binlerce öğrenciyi ilgilendiren haber nihayet açıklandı. YKS ne zaman? Üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin katılacağı sınav tarihinin netleşmesiyle birlikte heyecan arttı. İşte YKS tarihi ve saati haberimizde yer alıyor.

25 Mayıs 2021 Salı 17:29
ÖSYM 2021 YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS ne zaman? YKS sınav tarihi
Takip Et:

Üniversite hayali olan tüm gençlerin sınav heyecanı giderek yaklaştı. Pandemi dönemiyle birlikte ertelenen tüm sınavların yeniden tarihleri belli olmaya başladı. YKS tarih ve saati de belli oldu. 

YKS ve TYT girecekler için tarih ve saat netleşti. 2021'de yapılacak tüm sınavların pandemi nedeniyle ertelenmesi yaşanmıştı. Alınan habere göre sınavların yeni tarih ve saatleri güncellendi. 

Sınava girecek binlerce aday bu haberi bekliyordu, intenette en çok araştırılan YKS ve TYT tarih ve saatleri ne zaman olacağı yönündedir. Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik. 

YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınmıştı. 

TYT oturum tarihleri 26 Haziran 2021 saat 10.15'tir. 

AYT oturum tarihleri 27 Haziran 2021 saat 10.15'tir. 

YDT oturum tarihleri 27 Haziran 2021 saat 15.45'tir. 

YKS sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de açıklanacaktır. 

Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden bir hafta önce erişime açılacak. 

Kovid salgını nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik yaşanabileceğini ÖSYM intenet sitesi üzerinden duyurdu. 

TYT ile Meslek Yüksekokulları'ndan bir bölüm tercih edebilmek için en az 150 puan alınması gereklidir. Lisans okumak isteyenlerin ise en az 180 puanı almaları lazım. 

Engelli öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için ise Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan açıklanan habere göre çift soru kitapçığı verilmesi yönünde talebiyle, tek kişilik salonlarda yapılması bekleniyor. 


Son Güncelleme: 25.05.2021 17:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYksTYT2021Sınav Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Canlı dersler ne zaman bitecek?
2021 Canlı dersler ne zaman bitecek?
Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
ALES sınavından alınan puan kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES geçerlilik süresi ne kadar?
ALES sınavından alınan puan kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES geçerlilik süresi ne kadar?
Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek?
Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek?
Yüksek Lisans için hangi üniversite ALES'ten kaç puan istiyor?
Yüksek Lisans için hangi üniversite ALES'ten kaç puan istiyor?
e-okul VBS giriş nasıl yapılır?
e-okul VBS giriş nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Anneler 154. bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Açık lise sınavlarından en fazla kaç kredi toplanır? Liseyi bitirmek için kaç kredi lazım?
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan nerelidir?
BİM mağazalarında satışa çıkarılan HP Laptop 14s-fq0014nt incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2021
Bim Polosmart akü takviye şarj cihazı ürün yorumları ve incelemeleri
Şok Market Alcatel 1T 10'' tablet nasıl alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet inceleme ve yorumları
FOX TV Şef Akademi sunucusu kim, jüri kimlerden oluşuyor?
2021 pandemi nefes kredisi hangi bankalar veriyor, şartları neler?
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2021
2021 Canlı kurbanlık kg fiyatları ne kadar?
Kefaret dizisi Meltem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özge Özacar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisindeki Şahran kimdir? Gerçek adı nedir? Sarp Akkaya hakkında bilgiler
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Mayıs 2021 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?
Trafik cezalarına yapılandırma ne zaman çıkacak?
2021 yılı Dünyanın en zengin insanı kim, serveti ne kadar?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına nedir, saat kaçta gerçekleşecek?
A101'de satılan Huawei band 4 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Fortnite 6. sezon ne zaman bitiyor, 7 sezon ne zaman başlayacak? Fortnite 7. sezonda hangi ödüller olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.