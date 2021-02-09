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ÖSYM 2021 YKS, MSÜ, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL 2021 sınavları ne zaman?

ÖSYM 2021 YKS, MSÜ, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL 2021 sınavları ne zaman sorusu yanıtını buldu. ÖSYM 2021 sınav takvimini duyurdu.

09 Şubat 2021 Salı 22:37
ÖSYM 2021 YKS, MSÜ, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL 2021 sınavları ne zaman?
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Koronavirüs salgını sürecinde sınav tarihleri ertelenmişti. Ertelenen sınavların ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Ertelenen sınavlar arasında ALES, YÖKDİL, DUS, STS Diş Hekimliği gibi sınavlarda yer alıyordu. Binlerce öğrenci ertelenen sınavların 2021 yılında ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından 2021 yılı sınav takvimine ilişkin kararını verdi. ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM’den yapılan açıklamada 2021 yılında yapılacak sınavların başvuru tarihleri ile sınav tarihlerinin belirlendiği duyuruldu.

2021 sınav takvimi

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/1

SINAV: 28.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

SINAV: 29.08.2021

BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/1

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

SINAV: 19.09.2021

BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

SINAV: 21.11.2021

BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV: 01.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV: 07.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

SINAV: 08.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 15.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

DGS

Dikey Geçiş Sınavı

2021-DGS

SINAV: 11.07.2021

BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 1. Dönem

SINAV: 21.03.2021

BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 2. Dönem

SINAV: 05.09.2021

BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021-YDS/1

SINAV: 18.04.2021

BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021-YDS/2

SINAV: 10.10.2021

BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021

MSÜ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

2021-MSÜ

SINAV: 04.04.2021

BAŞVURU: 27.01.2021-23.02.2021

DİB-MBSTS

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

2021-DİB-MBSTS

SINAV: 10.04.2021

BAŞVURU: 24.02.2021-04.03.2021

YDUS

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-YDUS

SINAV: 19.12.2021

BAŞVURU: 01.10.2021-11.10.2021

DUS

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-DUS

SINAV: 03.10.2021

BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

MEB-EKYS

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

2021-MEB-EKYS

SINAV: 14.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-11.02.2021

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem

SINAV: 21.03.2021

BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

SINAV: 05.09.2021

BAŞVURU: 13.07.2021-29.07.2021

STS Eczacılık

Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Eczacılık

SINAV: 26.09.2021

BAŞVURU: 10.08.2021- 18.08.2021

STS Diş

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Diş Hekimliği

SINAV: 03.10.2021

BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 1. Oturum (TYT)

SINAV: 26.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 2. Oturum (AYT)

SINAV: 27.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 3. Oturum (YDT)

SINAV: 27.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:37
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