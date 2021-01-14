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ÖSYM 2021 YKS başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversiteye geçiş sınavı YKS 2021'in ne zaman yapılacağı ve başvuruların ne zaman alınacağı merak ediliyor. YKS 2021 geçen sene 27-28 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

14 Ocak 2021 Perşembe 01:11
ÖSYM 2021 YKS başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?
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Her yıl düzenlenen üniversiteye geçiş sınavının bu yıl yapılacak başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene 2021 YKS sınavı 27-28 Haziran’da gerçekleştirilmişti. Bu sene ne zaman yapılacağı  konusunda MEB’den duyuru yapıldı.

YKS 2021 başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl yapılacak olan üniversiteye geçiş sınavı YKS 2021 hakkında duyuru yapıldı. MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavında tüm konulardan sorumlu olunacağını açıkladı. Ayrıca öğrencilerin sınava hazırlığında kaynak yardımı yapılacağı ve olası bir değişikte konunun tekrar değerlendirilebileceği de açıklandı. ÖSYM’nin bu noktada soru kitapçığı ve fasiküllerin de yayınlacağını duyurdu. Bu anlamda öğrencilerden kaynak ve soru fasiküllerinin takip etmeleri de tavsiye edildi.



Son Güncelleme: 14.01.2021 01:11
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