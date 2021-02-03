ÖSYM 2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavları bu yılda hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin üniversite kapısından gireceği günü sayarken başvuru kılavuzunun yayınlanmasını bekleyen öğrenciler heyecanla beklemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının uzun zamandır hayatımızda olması ile birlikte geçen sene sınav ile alakalı birçok aksilik yaşansa da öğrenciler sınava girerek kendilerini gösterdiler. Bu yıl salgının seyrine göre Haziran ayı için karar kılındı. Üniversitelerin pandemi nedeni ile uzaktan derslerin görülmesi ile birçok üniversite öğrencisi öğrenimlerini uzaktan devam ettirmeye çalışıyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler YKS için gün sayarken bir yandan da ÖSYM tarafından gerçekleşecek sınav başvuru tarihi için geri adım sayıyor. YKS başvuruları 4 Şubat ve 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. ÖSYM sayfası Aday İşlemleri üzerinden oluşacak başvurular hakkında detaylar henüz daha belli olmadı.

4 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında başvurular alınacak!

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını 4 Şubat ve 2 Mart arasında gerçekleştirecek. Geç başvuru tercihleri ise 17 ve 18 Mart tarihinde olacak.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğini duyurdu. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.