İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

ÖSYM 2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2021 YKS Başvuru Sisteminin açıklanmasına çok az kala öğrencilerde heyecan devam ediyor. 2021 yılı itibari ile 2 milyona yakın öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirecek olan sınav YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

03 Şubat 2021 Çarşamba 22:31
ÖSYM 2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Takip Et:

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavları bu yılda hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin üniversite kapısından gireceği günü sayarken başvuru kılavuzunun yayınlanmasını bekleyen öğrenciler heyecanla beklemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının uzun zamandır hayatımızda olması ile birlikte geçen sene sınav ile alakalı birçok aksilik yaşansa da öğrenciler sınava girerek kendilerini gösterdiler. Bu yıl salgının seyrine göre Haziran ayı için karar kılındı. Üniversitelerin pandemi nedeni ile uzaktan derslerin görülmesi ile birçok üniversite öğrencisi öğrenimlerini uzaktan devam ettirmeye çalışıyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler YKS için gün sayarken bir yandan da ÖSYM tarafından gerçekleşecek sınav başvuru tarihi için geri adım sayıyor. YKS başvuruları 4 Şubat ve 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. ÖSYM sayfası Aday İşlemleri üzerinden oluşacak başvurular hakkında detaylar henüz daha belli olmadı. 

 4 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında başvurular alınacak!

YKS sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını 4 Şubat ve 2 Mart arasında gerçekleştirecek. Geç başvuru tercihleri ise 17 ve 18 Mart tarihinde olacak.

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğini duyurdu. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 22:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
üniversite SınavıYksÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anaokulları ve kreşler açılacak mı, ne zaman açılacak?
Anaokulları ve kreşler açılacak mı, ne zaman açılacak?
YKS için HES kodu ne zaman alınmalı?
YKS için HES kodu ne zaman alınmalı?
YÖK harekete geçti! Yüz yüze eğitim için görüş istedi
YÖK harekete geçti! Yüz yüze eğitim için görüş istedi
Öğretmenler seminer çalışmalarını uzaktan yapacak?
Öğretmenler seminer çalışmalarını uzaktan yapacak?
YKS sınavı başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek
YKS sınavı başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek
Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detaylarını Bakan Ziya Selçuk paylaştı
Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detaylarını Bakan Ziya Selçuk paylaştı

Popüler Haberler

POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Sicili bozuk vatandaşlara 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi yatmaya başladı
Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum'un kullanım alanları nerelerdi? Ne için ve nerelerde kullanılır?
Yanak estetiği nedir? 2020 Yanak estetiği fiyatları
SGK harekete geçti Covid-19'da meslek hastalığı kabul edildi
Çatı Katı Aşk dizisinden Ayşen karakteri neden ayrıldı? Ezgi Şen neden yok?
TV 8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Teknofest 2021 ne zaman, nerede yapılacak? Teknofest başvuru tarihleri belli oldu mu?
Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
24 TV whatssapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.