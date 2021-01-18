ÖSYM 2021 yılı sınav takvimini açıkladı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2021 yılında gerçekleştirilecek sınav tarihlerine ilişkin detayları bildirdi. Halis Aygün’ün yaptığı açıklama şu şekilde:

“2021 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr intenet sitemiz üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 – YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecektir.

Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran,

Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde yapılacaktır.

Adaylarımıza başarılar dilerim.”

Sınavların yeni tarihleri

e-YDS 2020/13 20 Şubat 2021

YDUS- 2020 20 Şubat 2021

ALES/2 – 2020 21 Şubat 2021

DİB-MBSTS – 2020 27 Şubat 2021

YÖKDİL/2 – 2020 28 Şubat 2021

Sayıştay Yazılı – 2020 6-7 Mart 2021

DUS/STS – 2020 7 Mart 2021

KPSS DHBT – 2020 11 Nisan 2021

Ertelenen ALES ve YÖKDİL sınav tarihleri de açıklandı!

COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar doğrultusunda 2021 yılına ertelenmiş olan sınav tarihleri de açıklandı. ALES 21 Şubat tarihinde, YÖKDİL 28 Şubat tarihinde, KPSS DHBT 11 Nisan tarihinde yapılacak.