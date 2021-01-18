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ÖSYM 2021 yılı sınav takvimini açıkladı!

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılının ÖSYM sınav takviminin açıklandığını duyurdu. İşte 2021 yılında yapılacak sınav tarihlerine ilişkin detaylar !

18 Ocak 2021 Pazartesi 22:13
ÖSYM 2021 yılı sınav takvimini açıkladı!
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2021 yılında gerçekleştirilecek sınav tarihlerine ilişkin detayları bildirdi. Halis Aygün’ün yaptığı açıklama şu şekilde:

“2021 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr intenet sitemiz üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

  • 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 – YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecektir.
  • Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran,
  • Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde yapılacaktır.

Adaylarımıza başarılar dilerim.”

Sınavların yeni tarihleri

e-YDS 2020/13   20 Şubat 2021

YDUS- 2020    20 Şubat 2021

ALES/2 – 2020   21 Şubat 2021

DİB-MBSTS – 2020   27 Şubat 2021

YÖKDİL/2 – 2020    28 Şubat 2021

Sayıştay Yazılı – 2020   6-7 Mart 2021

DUS/STS – 2020    7 Mart 2021

KPSS DHBT – 2020    11 Nisan 2021

Ertelenen ALES ve YÖKDİL sınav tarihleri de açıklandı!

COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar doğrultusunda 2021 yılına ertelenmiş olan sınav tarihleri de açıklandı. ALES 21 Şubat tarihinde, YÖKDİL 28 Şubat tarihinde, KPSS DHBT 11 Nisan tarihinde yapılacak.



Son Güncelleme: 18.01.2021 22:13
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM2021SınavTakvim
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