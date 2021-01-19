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ÖSYM 2021 sınav takvimini duyurdu! işte tarihler

ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılacak olan sınavların tarihleri netleşti. 2021 yılı içerisinde yapılacak olan sınavların isimler, başvuru ve sınav tarihlerini ÖSYM paylaştı. İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi detayları

19 Ocak 2021 Salı 10:26
ÖSYM 2021 sınav takvimini duyurdu! işte tarihler
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Bir çok vatandaşın yakından ilgilendiği ve özellikle son sınıf öğrencilerinin merakla beklediği 2021 yılı ÖSYM sınav takvimi açıklandı.

ÖSYM tarafından ülke genelinde yapılacak olan sınavların isimleri, başvuru tarihleri ve sınavların yapılacağı tarihler gibi detaylar belli oldu.

Açıklanan takvime göre yılın ilk yüz yüze sınavı 14 Mart tarihinde yapılacak olan EKYS sınavı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenleri müdür yada müdür yardımcısı olarak atanması girecek oldukları sınav EKYS'nin başvuruları ise Şubat ayı içinde yapılacak.

2021 YKS TARİHİDE NETLEŞTİ

Bir diğer merak edilen sınav ise lise son sınıf öğrencilerinin üniversite eğitimine devam için girdikleri 2021 YKS ise 26-27 Haziran tarihinde ülke genelinde yapılacak. Yapılacak sınavda öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak.

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Son Güncelleme: 19.01.2021 10:26
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