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ÖSYM 2021 sınav takvimi

2021 yılında yabancı dil, lisansüstü eğitim, yükseköğretime geçiş sınavlarına girmek isteyen vatandaşlar ÖSYM'nin sınav takvimini araştırıyor. Sınav tarihleri her yıl ÖSYM tarafından açıklanıyor. İşte sınav tarihleri...

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:24
ÖSYM 2021 sınav takvimi
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Geçtiğimiz yıl Mart ayından beri mücadele ettiğimiz Covi-19 salgını her sektörü etkilediği gibi eğitim sektörünü de etkilemiş ve sınav tarihlerinde aksama olmasına neden olmuştu. ÖSYM sınavları ertelenmiş ve yeni tarihler açıklanmıştı. 2021 yılı için sınava girecek adaylar da aynı sorunu yaşama korkusu ile sınav tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı.

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/1

 

SINAV: 28.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

 

SINAV: 29.08.2021

BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

 

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/1

 

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

 

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

 

SINAV: 19.09.2021

BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

 

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

 

SINAV: 21.11.2021

BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

 

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

 

SINAV: 01.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

 

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

 

SINAV: 07.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

 

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

 

SINAV: 08.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

 

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

 

SINAV: 15.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

 

DGS

Dikey Geçiş Sınavı

2021-DGS

SINAV: 11.07.2021

BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021

 

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 1. Dönem

 

SINAV: 21.03.2021

BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

 

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 2. Dönem

 

SINAV: 05.09.2021

BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021

 

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021-YDS/1

 

SINAV: 18.04.2021

BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021

 

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021-YDS/2

SINAV: 10.10.2021

BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021

 

MSÜ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

2021-MSÜ

SINAV: 04.04.2021

BAŞVURU: 27.01.2021-23.02.2021

 

DİB-MBSTS

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

2021-DİB-MBSTS

SINAV: 10.04.2021

BAŞVURU: 24.02.2021-04.03.2021

 

YDUS

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-YDUS

SINAV: 19.12.2021

BAŞVURU: 01.10.2021-11.10.2021

 

DUS

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-DUS

SINAV: 03.10.2021

BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

 

MEB-EKYS

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

2021-MEB-EKYS

SINAV: 14.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-11.02.2021

 

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem

SINAV: 21.03.2021

BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

 

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

SINAV: 05.09.2021

BAŞVURU: 13.07.2021-29.07.2021

 

STS Eczacılık

Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Eczacılık

SINAV: 26.09.2021

BAŞVURU: 10.08.2021- 18.08.2021

 

STS Diş

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Diş Hekimliği

SINAV: 03.10.2021

BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

 

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 1. Oturum (TYT)

SINAV: 26.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

 

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 2. Oturum (AYT)

SINAV: 27.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

 

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 3. Oturum (YDT)

SINAV: 27.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

 

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 20:24
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