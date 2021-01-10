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ÖSYM 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan ÖSYM kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. ÖSYM kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 10.01.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 22:48
ÖSYM 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
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Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Yükseköğretim kurumuna yerleşmeye hak kazanan öğrenciler üniversite kayıtlarını nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. Üniversite kayıtlarında üniversiteler öğrencilerden bazı evrakları talep etmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıt işlemleri sırasında istenen belgeler şu şekildedir;

Öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumundan alınan mezuniyet belgesi veya öneği,

Ek puandan faydalanarak yerleştirilen ancak alanı diplomada ya da mezuniyet belgesinde yazmayan adaylar hangi okul ve alandan mezun olduğunu belirten belge, 

12 adet 4,5x6 cm fotoğraf,

Kayıttan önce belirtilen ve üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı  ya da üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülüklerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trintenetadresinde görülebilecektir.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından açıklanan yıllık takvime göre 2020 yılında üniversite kayıtları 31 Ağustos tarihinde başlayıp 4 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek. E-kayıt yaptıracak olanlar ise kayıtlarını 29 Ağustos 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapacaktır.



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:48
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