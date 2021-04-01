ÖSYM 2021 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?

DGS Başvuruları ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin açıklamış olduğu tarih DGS başvuru tarihi pek çok sınav girecek olan adaylar tarafından merak edildi. DGS sınavına giren öğrenciler sınava girdikten isteklerine göre tekrar bu sınava girebilirler. Fakat 2011 senesindeki değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılacaktır. Peki, DGS başvurusu nedir, nasıl yağılır? İşte detaylar...

ÖSYM trafından açıklanan tarihe göre DGS, 11 Temmuz 2021 tarinde olacak. Sınavın başvuru tarihi ise 21-32 Mayısıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos'Ta açıklanacak.

Bavuru şartları

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adayların, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma koşulu istenir. O sene son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet koşullarını tamamlamış olan adaylar da başvuru yapabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı şartlarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvuru yapabilir.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı yada merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla sene olan programlardan ön lisans diploması alan yada alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

Başvuru işlemi

Başvuru işlemini gerçekleştirmek için adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresince ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirler.

Başvurular, elektronik ortamda yapılacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi yer alan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak intenet üzerinden http://www.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması yada istedikleri bir başvuru merkezinden yapabileceklerdir.

DGS başvuru kılavuzu için tıklayın