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ÖSYM 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2020 KPSS Lisans sonuçları tarihi

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavının ne zaman açıklanacağı hakkında duyuru yapıldı! Sınava bu sene giren ve milyonları aşan adayların hepsinin hayatı bu sınava bağlı! Sınava giren adayların en çok merak ettiği sorulardan birisi olan sınavın ne zaman açıklanacağı sorusu son zamanlarda çokça duyulmaktadır. Adaylara müjde geldi! Sınavın açıklanacağı tarih belli oldu.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:45
ÖSYM 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2020 KPSS Lisans sonuçları tarihi
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ÖSYM’nin yapmış olduğu kamu personeli seçme sınavının sonuç tarihinin hangi gün açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından merak edilmektedir.

6 Eylül 2020 Pazar günü yapılan KPSS lisans sınavına katılan adayların sayısı epeyce fazla olmuştu. Sınavın yapılmasının ardından sabırsızlıkla sonuçları bekleyen adaylar ÖSYM’den açıklama beklemektedir.

ÖSYM 2020 KPSS Lisans Sonuç Tarihlerini Açıkladı


ÖSYM, KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Sınavın açıklanacağı günün netleşmesinin ardından adaylar bir nebze rahatlamış oldu.

2020 KPSS Lisans Sonuç Tarihi

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2020 KPSS lisans genel yetenek ve kültür sınavı ve eğitim bilimleri sınav sonuçlarının 22 Ekim Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Öbür yandan, alan bilgi sınavı ve ÖABT sınavının sonuçlarının 22 Ekim'de açıklanacak.

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 20:45
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ÖSYMKPSS
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