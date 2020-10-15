ÖSYM 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2020 KPSS Lisans sonuçları tarihi

ÖSYM’nin yapmış olduğu kamu personeli seçme sınavının sonuç tarihinin hangi gün açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından merak edilmektedir.

6 Eylül 2020 Pazar günü yapılan KPSS lisans sınavına katılan adayların sayısı epeyce fazla olmuştu. Sınavın yapılmasının ardından sabırsızlıkla sonuçları bekleyen adaylar ÖSYM’den açıklama beklemektedir.

ÖSYM 2020 KPSS Lisans Sonuç Tarihlerini Açıkladı

2020 KPSS Lisans Sonuç Tarihi

ÖSYM, KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Sınavın açıklanacağı günün netleşmesinin ardından adaylar bir nebze rahatlamış oldu.

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2020 KPSS lisans genel yetenek ve kültür sınavı ve eğitim bilimleri sınav sonuçlarının 22 Ekim Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Öbür yandan, alan bilgi sınavı ve ÖABT sınavının sonuçlarının 22 Ekim'de açıklanacak.