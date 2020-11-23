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ÖSYM 2020 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları

ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim soru ve cevapları merak ediliyordu. ÖSYM 2020 ortaöğretim KPSS cevap anahtarını yayınladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 16:24
ÖSYM 2020 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları
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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı gerçekleştirildi. Sınavın ardından yayınlanacak olan cevap kitapçığı merak ediliyordu. ÖSYM KPSS ortaöğretim cevap anahtarını yayınladı.


22 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen KPSS 2020 ortaöğretim Temel Soru kitapçığının cevap anahtarından cevapların %10’u yayınlandı. Yayınlanan cevaplar 23 Kasım 2020 tarihinde saat 13:30’da https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebiliyor.

ÖSYM sınav sorularının tamamının yayınlanmamasıyla alakalı olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.” İfadelerine yer verildi.



Son Güncelleme: 23.11.2020 16:24
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Anahtar Kelimeler:
KPSSSınavOrtaöğretim
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