ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

22 Kasım 2020 tarihinde sınava giren adaylar, genel yetenek ve genel kültür sorularından oluşan 120 soruya cevap verdi. Kamuda işe girebilmek için sonuçlarını merakla bekleyen adaylara, sınavın açıklanacağı tarih duyuruldu.

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman açıklanacağı duyurdu. ÖSYM’den yapılan açıklamayla, adaylar sonuçlarını 24 Aralık 2020 tarihi itibariyle öğrenebilecekler. 24 Aralık’ta açıklanacak sonuçlara adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek olan adaylar, sonuçlarına göre tercihlerini yaparak kamuda çalışma olanağına sahip olabilecekler.