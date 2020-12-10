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ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar sonuçlarını merakla bekliyor. Sınava giren adaylar, tercihlerini yapmak için aldıklarını puanların açıklanmasını bekliyor. 22 Kasım 2020 tarihinde yapılan sınavın sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

10 Aralık 2020 Perşembe 22:13
ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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22 Kasım 2020 tarihinde sınava giren adaylar, genel yetenek ve genel kültür sorularından oluşan 120 soruya cevap verdi. Kamuda işe girebilmek için sonuçlarını merakla bekleyen adaylara, sınavın açıklanacağı tarih duyuruldu.

 

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman açıklanacağı duyurdu. ÖSYM’den yapılan açıklamayla, adaylar sonuçlarını 24 Aralık 2020 tarihi itibariyle öğrenebilecekler. 24 Aralık’ta açıklanacak sonuçlara adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek olan adaylar, sonuçlarına göre tercihlerini yaparak kamuda çalışma olanağına sahip olabilecekler.



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:13
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMKPSSKpss OrtaöğretimKpss Sonuçları
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