ÖSYM 2020 KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisans tercih yapmak için kaç puan gerekir?

25 Ekim tarihinde yapılan Önlisans KPSS sınav sonuçları bu sabah saat 11.00’da açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sınavda 2 yıllık üniversite mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak üzere aldıkları puanlara göre tercih yapacaklar. Bu süreçte pek çok aday KPSS Önlisans başvuru kılavuzunu araştırmaya başladı.

KPSS Önlisans tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından KPSS Önlisans sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında B grubu kadrolar için tercih kılavuzlarının yayınlanacağı belirtildi. Yayınlanacak kılavuzda hangi kamu kurumlarının ne kadar kadrosu olduğu, başvuru koşulları ve şartları bulunacak. Tercih sürecinin ne zaman başlayacağı ise ÖSYM tarafından ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

Kaç puan memur olmaya yeterlidir?

Memur olabilmek için aranan şartlar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu hak ve özgürlüklerinden mahrum bulunmamak,

Tercih edilecek kadro için belirlenen başvuru şartları sağlıyor olmak.

Tercih sonrası yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı alımlarda 70 puanın altında ki adaylar genellikle alınmaz. Baraj puanı bulunmasa da en yüksek puandan başlayan alımlarda 70 puanın altında memur olan kişi sayısı çok azdır. Belirleyici kriterleri olan adaylar için durum daha farklıyken genel olarak memur olabilmek için istenilen puan 70’tir.

Adaylar için paylaşılacak olan B grubu kılavuzu için kadrolar, puanlar ve tercihler göz önünde bulundurularak tercih yapılması gerekmektedir. aynı puan ve aynı şartları taşıyan kişiler arasında yapılacak seçimlerde diploma tarihi göz önünde bulundurulacak. Diploma tarihleri aynı olması durumunda ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacak.

Yerleştirmelerde ÖSYM’ye intenet üzerinden gönderilen bilgiler esas alınacak. Adayların gerekli bilgileri ise yerleştirmeler sonucunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne intenet üzerinden gönderilecek.

KPSS’den yüksek puan almak kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek için tek kriter olmayacak. Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanların yerleştirmeleri yapılmayacak. Ayrıca atama için belirlenen koşulları karşılamayan adayların yerleştirmeden doğan tüm hakları yok sayılacak.