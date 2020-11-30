ÖSYM 2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanır?

KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler branş sıralamalarına çevrildi. Devlet kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar ekim ayında düzenlenen KPSS ön lisans oturumuna katıldılar. Adayların beklediği müjdeli haber ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den geldi.

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans soruları ve cevapları yayımlandı

KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasıyla branş bazında sıralamaların açıklanma tarihi de belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili beklenen açıklamayı yaparak, branş bazında sıralamaların 30 Kasım 2020 tarihinde açıklanacağını ifade etti.

25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans oturumunun soruları ve cevapları yayımlandı. Adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve optiklere yaptıkları işaretlemeleri inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde erişime açıldı. Sorular ve cevaplar 26 Kasım 2020 tarihinden itibaren 10 gün süreyle adayların kullanımına açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ‘’Cevap Kağıdı Görüntüleme’’ seçeneğine tıkladıklarında sınav soruları ve cevap kağıdına yaptıkları işaretlemelere ulaşabilecekler.