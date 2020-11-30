ÖSYM 2020 KPSS Önlisans branş bazında başarı durumu ve sıralama görüntüleme

25 Ekim'de yapılan KPSS ön lisans sınavının sonuçları 26 Kasım'da adaylara ulaştırıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldıktan sonra ÖSYM, branş bazında değerlendirme yaparak aynı alanda sınava giren adayların sıralamasını açıklayacak. ÖSYM bu sabah KPSS önlisans branş bazımda sıralamasını açıkladı. Adaylar, tercih dönemi öncesi sıralamalarına bakarak seçebilecekleri resmi kurumları listeleyebilirler. Adayların bilmesi gereken ilk şey, branş bazlı sıralamanın yerleştirme üzerinde bir etkisinin olmadığıdır.

2020 KPSS Önlisans Branş Bazında Sıralama Açıklandı!

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-KPSS Önlisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre sıralaması ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmaktadır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ​​sitesinden Şube bazında sıralamalarını T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

Adayları bilgilendirmek için branş bazında sıralama oluşturulmuş; aynı alanda sınavlara giren diğer adaylar arasında kendi başarılarını değerlendirmelerini sağlayan bir hizmettir. Görüntülenen sayfa bir belge değil. ÖSYM sistemine kayıtlı bilgilere göre çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. Branş bazında sıralama prosedürüne göre adayların ÖSYM sistemindeki ilgili işlem tarihi itibariyle geçerli olan eğitim bilgileri (YÖKSİS sistemi üzerinden alınan) ve o tarih itibariyle etkin bir şekilde eğitim almamış adayların eğitim bilgileri esas alınır.

Branş bazında sıralamanın yerleşim üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Adayları bilgilendirmek için branş bazında sıralama oluşturulmuş; aynı alanda sınavlara giren diğer adaylar arasında kendi başarılarını değerlendirmelerini sağlayan ve başka bir amaçla kullanılmaması gereken bir hizmettir. Adayların bu sorular çerçevesinde güncellenen şubelere göre sıralamalarını kontrol etmeleri gerekmektedir.