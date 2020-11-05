ÖSYM 2020 KPSS branş bazında sıralamalar belli oldu!

2020 KPSS sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen branş bazında sıralamalar belli oldu. ÖYSM KPSS branş bazında sıralamaları açıkladı.

Sınava giren adaylar ÖSYM’nin resmi sitesinden Aday İşlemleri kısmına girerek branş bazında sıralamalarını öğrenebiliyor. Branş bazında verilen sıralama sayesinde adaylar kendi alanlarında sınava giren diğer kişilerle kendilerine karşılaştırabilecek. Bu hizmet sayesinde adaylar gelecek senelerde eksik olan yönlerine daha doğru şekilde çalışabilecek.

Yeni hizmetle birlikte öğretmen alımlarında dikkate alınan P10, P120 ve P121 puan türleri içerisinden de sıralamalar özel olarak görülebilecek. Milli Eğitim Bakanlı tarafından ataması yapılacak olan öğretmenlerin branş bazında aldıkları sıralamalara dikkat etmesi gerekmektedir.