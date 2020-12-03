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ÖSYM 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS sonuç takvimi

ÖSYM’nin yaptığı KPSS’lerin ardından merak edilen bir numaralı konu sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu. Her sınavın farklı bir tarihte açıklanacağı bilinirken, sınava giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. ÖSYM tarafından 15 Kasım 2020 tarihinde yapılan, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (EKPSS) sonuçlarını da adaylar merakla bekliyor. Peki, EKPSS hangi tarihte açıklanacak?

03 Aralık 2020 Perşembe 19:26
ÖSYM 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS sonuç takvimi
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EKPSS giren adaylar bir an önce sonuçlarını öğrenip, hayalleri olan işlere girip giremeyeceklerini merak ediyor. Bir an önce sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar, bu sonuçlara göre tercihlerini yapacaklar. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Konuyla ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama geldi.

 

EKPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 

ÖSYM, sınav sonuçlarının 17.12.2020 tarihde açıklanacağını duyurdu. 17 Aralık tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr intenet adresine giren adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

 

Adaylar, sınav sonucunun içeriğinde sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları görebilecek ve puanlarını öğrenebilecekler. İntenet üzerinden açıklanan sonuç adaylara tebliğ niteliğindedir ve adaylara sınav sonuçları başka bir şekilde tebliğ edilmeyecektir.

 

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.



Son Güncelleme: 03.12.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMEKPSSKPSSEngelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
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