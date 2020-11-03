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ÖSYM 2020 EKPSS sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı

Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklama nedir? Adaylar hangi gün sınava girecekler? Adaylar sınava hangi saat girecekler? Sınav süreleri ne kadar? ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklama nedir?

03 Kasım 2020 Salı 16:45
ÖSYM 2020 EKPSS sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı
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2020-EKPSS sınavına giriş belgeleri açıklandı!

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için Binaya / salona atanan adaylar belirlenmiştir.

Adaylar, 3 Kasım 2020 tarihinde T.C'nin ÖSYM intenet sitesi https://ais.osym.gov.tr ​​üzerinden sınav yer bilgilerini gösteren bir sınava giriş belgesini sunacaklardır. TC Kimlik numaralarını ve aday şifreleriyle alabilecekler.


Dikkat!

15 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan 2020-EKPSS için adayların, saat 10: 00'dan sonra sınav bina ve solanlarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM Başkanlığı



Son Güncelleme: 03.11.2020 16:45
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EKPSSSınav YeriÖSYM
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