ÖSYM 2020 EKPSS sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı

2020-EKPSS sınavına giriş belgeleri açıklandı!
15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için Binaya / salona atanan adaylar belirlenmiştir.
Adaylar, 3 Kasım 2020 tarihinde T.C'nin ÖSYM intenet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden sınav yer bilgilerini gösteren bir sınava giriş belgesini sunacaklardır. TC Kimlik numaralarını ve aday şifreleriyle alabilecekler.
15 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan 2020-EKPSS için adayların, saat 10: 00'dan sonra sınav bina ve solanlarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM Başkanlığı
Son Güncelleme: 03.11.2020 16:45