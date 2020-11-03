ÖSYM 2020 EKPSS sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı

2020-EKPSS sınavına giriş belgeleri açıklandı!

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için Binaya / salona atanan adaylar belirlenmiştir.

Adaylar, 3 Kasım 2020 tarihinde T.C'nin ÖSYM intenet sitesi https://ais.osym.gov.tr ​​üzerinden sınav yer bilgilerini gösteren bir sınava giriş belgesini sunacaklardır. TC Kimlik numaralarını ve aday şifreleriyle alabilecekler.

Dikkat!

15 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan 2020-EKPSS için adayların, saat 10: 00'dan sonra sınav bina ve solanlarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM Başkanlığı