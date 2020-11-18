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ÖSYM 2020 EKPSS Kura başvuru tarihleri

ÖSYM 2020 EKPSS kura başvuru tarihleri ortaya çıktı. EKPSS kura başvuru takvimi ve merak edilenler.

18 Kasım 2020 Çarşamba 15:49
ÖSYM 2020 EKPSS Kura başvuru tarihleri
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7 Şubat 2014 tarihli 28906 sayılı Resmi Gazete hükümleri arasında Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ile Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik gereğince kura usulüyle yapılacak yerleştirmelerde adaylardan başvuru alınacak. Kuralarda; ilkokul, ortaokul ve ilköğretim ile özel öğretim iş uygulama merkezi veya okul mezunu olanlar E-KPSS geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuru yapabilecekler.

EKPSS kura başvuruları ne zaman yapılacak?


EKPSS kuraları için başvuruları 18 – 30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapacak.

Adaylar başvuruları ÖSYM başvuru merkezinden 30 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden yapılabilecek. Kura başvuruları yapıldıktan sonra başvuru ücretleri 18 Kasım – 1 Aralık 2020 tarihleri arasında yatırılacak.

1 Aralık 2020’de mesai bitiminde e-İşlemler bölümündeki ‘’Ödemeler’’ alanından kredi kartı ve banka kartıyla online bankacılık üzerinden ödeme yapılabilecek.



Son Güncelleme: 18.11.2020 15:49
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EKPSSÖSYM
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