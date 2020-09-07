ÖSYM 2020 DGS sonuçlarını açıkladı

2020 DGS sonuçları az önce ÖSYM tarafından açıklandı.

9 Ağustos tarihinde ülke çapında ösym tarafından gerçekleştiren Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını ÖSYM açıkladı.

Binlerce önlisans mezunu öğrenci 2 yıllık eğitimlerini ünivesitelerin 4 yıllık fakültelerinde devam ettirebilmek için'ye katılmıştı.

DGS puanları belli olan öğrenciler önümüzdeki süreçte üniversitelerin yayınlamış oldukları kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini yapacak ve tercih sonuçları ÖSYM tarafından puan üstünlüğüne göre açıklanacak.

Önlisan mezunu olup yapılan 2020 DGS sınavına katılan öğrenciler sonuçlarını ösym'nin aday işlemleri sisteminden kendi kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilirler.

2020 DGS sonuçları için tıklayın

2020 DGS tercih süreci ile ilgili kılavuzun önümüzdeki günlerde ösym tarafından yayımlanması beklenmektedir.