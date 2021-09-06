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Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul seçmeli dersler hangileri?

Uzun bir aradan sonra okullarına dönen çocuklar, eğitimlerini haftada 5 gün yüz yüze alacak. Vatandaşlar, ortaokulda hangi derslerin olduğunu araştırmaktadır. Ortaokulda hangi dersler var? Ayrıca ortaokullarda okutulan seçmeli derslerin de hangileri olduğu araştırılıyor. Ortaokulda hangi seçmeli dersler var? 06.09.2021 tarihli haberimizde ortaokullarda okutulan dersleri ve seçmeli derslere ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Ortaokullarda okutulan dersler ve seçmeli dersler...

06 Eylül 2021 Pazartesi 14:53
Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul seçmeli dersler hangileri?
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6 Eylül 2021 Pazartesi tarihinde okulların açılmasıyla milyonlarca öğrenci okullarına kavuştu. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim bugün itibariyle başladı. Yüz yüze eğitim haftanın 5 gününde de devam edecek. Okullarda hangi derslerin olduğu ve okulların takvimleri araştırılıyor. Okullarda hangi dersler işlenmektedir?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimi

Yeni eğitim ve öğretim yılında anaokulu ve ilkokul öğrencileri 1 hafta önceden uyum eğitimleri aldı. Uyum eğitimi 31 Ağustos ve 3 Eylül arasında gerçekleşti. Birinci döneme ilişkin ara tatil 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek. Tatil 19 Kasım 2021’e kadar sürecek. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlatılacak. 17 Haziran 2022 tarihine kadar 2.dönem sürecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022’de başlayacak ve 4 Şubat 2022’ye kadar sürecek.

İlkokul ve ortaokullara ait ders çizelgesi

Okul seçmeli derslerinin uygulanması esneklik sağlayacak ve her okul yönetimi bölümü kendi imkanlarına göre zaman çizelgesinin seçmeli bölümünde 10 adete kadar ders oluşturacaktır. Öğrenciler derslerini kendi okullarının okul yönetimi tarafından oluşturulan bir gruptan seçeceklerdir. Ücretsiz etkinliklerin uygulanması velinin talebi üzerine okul yönetiminin vereceği karara bağlıdır ve zorunlu değildir. Ders uygulamasında haftanın belirli bir günü/günü için altı (6) ders saati "Seçmeli ders saati" olarak belirlenecek. Bu, seçmeli ders grubunun farklı sınıflardaki ancak aynı seçmeli düzeydeki öğrencilerden oluşmasını sağlanacak.


Son Güncelleme: 06.09.2021 14:53
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