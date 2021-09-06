Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul seçmeli dersler hangileri?

6 Eylül 2021 Pazartesi tarihinde okulların açılmasıyla milyonlarca öğrenci okullarına kavuştu. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim bugün itibariyle başladı. Yüz yüze eğitim haftanın 5 gününde de devam edecek. Okullarda hangi derslerin olduğu ve okulların takvimleri araştırılıyor. Okullarda hangi dersler işlenmektedir?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimi
Yeni eğitim ve öğretim yılında anaokulu ve ilkokul öğrencileri 1 hafta önceden uyum eğitimleri aldı. Uyum eğitimi 31 Ağustos ve 3 Eylül arasında gerçekleşti. Birinci döneme ilişkin ara tatil 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek. Tatil 19 Kasım 2021’e kadar sürecek. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlatılacak. 17 Haziran 2022 tarihine kadar 2.dönem sürecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022’de başlayacak ve 4 Şubat 2022’ye kadar sürecek.
İlkokul ve ortaokullara ait ders çizelgesi