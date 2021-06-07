Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

1 Haziran tarihinde başlayan kademeli normalleşme sonrasında geçtiğimiz hafta ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Bu karar sonrasında bugün ortaokul ve liselerde de milyonlarca öğrenci için yüz yüze eğitim başladı.

Lise ve ortaokul kademelerinde eğitim gören milyonlarca öğrenci haftanın 2 günü , seyreltilmiş olacak şekilde yüz yüze eğitim görecek.

Kaneler 18 Haziran'da alınabilecek

Okullar 1 Eylül'de açılabilir

Eğitim öğretim süreci devam ederken, öğrenciler kanelerini 18 Haziran 2021 tarihinden itibarenında basılı yada djiital olarak alabilecekler. Kanesini alan öğrenciler talep etmeleri durumunda 2 Temmuz 2021 tarihine kadar okullarda telafi eğitimlerine devam edebilecekler.

Öte yandan gelecek eğitim öğretim yılı için hazırlıkları yapılırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılını Eylül ayının ilk haftası başlatmak istediklerini ifade etmişti.