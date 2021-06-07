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Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

Kademeli normalleşme ile birlikte ilkokullardan sonra bugün ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci haftanın 2 günü yüz yüze olacak şekilde seyreltilmiş eğitim alacak.

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:45
Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı
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1 Haziran tarihinde başlayan kademeli normalleşme sonrasında geçtiğimiz hafta ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Bu karar sonrasında bugün ortaokul ve liselerde de milyonlarca öğrenci için yüz yüze eğitim başladı.

Lise ve ortaokul kademelerinde eğitim gören milyonlarca öğrenci haftanın 2 günü , seyreltilmiş olacak şekilde yüz yüze eğitim görecek.

Kaneler 18 Haziran'da alınabilecek

Eğitim öğretim süreci devam ederken, öğrenciler kanelerini 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren okullarında basılı yada djiital olarak alabilecekler. Kanesini alan öğrenciler talep etmeleri durumunda 2 Temmuz 2021 tarihine kadar okullarda telafi eğitimlerine devam edebilecekler.

Okullar 1 Eylül'de açılabilir

Öte yandan gelecek eğitim öğretim yılı için hazırlıkları yapılırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılını Eylül ayının ilk haftası başlatmak istediklerini ifade etmişti.

 

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 09:45
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