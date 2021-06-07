Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

1 Haziran tarihinde başlayan kademeli normalleşme sonrasında geçtiğimiz hafta ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Bu karar sonrasında bugün ortaokul ve liselerde de milyonlarca öğrenci için yüz yüze eğitim başladı.
Lise ve ortaokul kademelerinde eğitim gören milyonlarca öğrenci haftanın 2 günü , seyreltilmiş olacak şekilde yüz yüze eğitim görecek.
Kaneler 18 Haziran'da alınabilecek
Okullar 1 Eylül'de açılabilir
Öte yandan gelecek eğitim öğretim yılı için hazırlıkları yapılırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılını Eylül ayının ilk haftası başlatmak istediklerini ifade etmişti.
Son Güncelleme: 07.06.2021 09:45