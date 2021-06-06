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Ortaokul ve liselerde Pazartesi 7 Haziran okullar tatil mi, okula gitmek zorunlu mu?

7 Haziran’da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. MEB geçen hafta yaptığı açıklama ile telafi eğitimlerinin başlayacağı bilgisine vermişti. Peki, Ortaokul ile liselerde Pazartesi 7 Haziran okullar tatil mi, okula gitmek zorunlu mu? İşte merak edilen o sorunun yanıtı…

06 Haziran 2021 Pazar 17:25
Ortaokul ve liselerde Pazartesi 7 Haziran okullar tatil mi, okula gitmek zorunlu mu?
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Kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte okullar hakkında verilen son kararlar öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Haziran Pazartesi’den itibaren başlanılan yüz yüze eğitim ilerleyen günlerde lise ile ortaokul için de geçerli olacak.

7 Haziran’da okullar açık mı?

MEB Bakanı Ziya Selçuk 7 Haziran Pazartesiyi göstererek, “Pazartesi günü itibariyle ortaokul ile lise öğrencilerimiz için haftanın 2 günü yüz yüze eğitim dönemine başlıyoruz” demişti.

Bu doğrultuda ortaokul ile lise öğrencileri 7 Haziran Pazartesi itibari ile haftanın 2 günü yüz yüze eğitim yapacak.

Yaz tatili ne zaman başlıyor?

MEB Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklama doğrultusunda okullar 2 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar eğitime devam edecek. 3 Temmuz 2021 tarihinde yaz tatili başlıyor.


Son Güncelleme: 06.06.2021 17:25
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