Ortaokul ve liselerde Pazartesi 7 Haziran okullar tatil mi, okula gitmek zorunlu mu?

Kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte okullar hakkında verilen son kararlar öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Haziran Pazartesi’den itibaren başlanılan yüz yüze eğitim ilerleyen günlerde lise ile ortaokul için de geçerli olacak.

7 Haziran’da okullar açık mı?

MEB Bakanı Ziya Selçuk 7 Haziran Pazartesiyi göstererek, “Pazartesi günü itibariyle ortaokul ile lise öğrencilerimiz için haftanın 2 günü yüz yüze eğitim dönemine başlıyoruz” demişti.

Bu doğrultuda ortaokul ile lise öğrencileri 7 Haziran Pazartesi itibari ile haftanın 2 günü yüz yüze eğitim yapacak.

Yaz tatili ne zaman başlıyor?

MEB Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklama doğrultusunda okullar 2 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar eğitime devam edecek. 3 Temmuz 2021 tarihinde yaz tatili başlıyor.