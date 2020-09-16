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Ortaokul öğrencisinin korona testi pozitif çıktı! Tüm sınıf ve öğretmenler karantinaya alındı

Uzaktan eğitime devam eden ancak son sınıf öğrencilerinin dyk kursları için okullarda olduğu bu süreçte Zonguldak'ta ortaokul son sınıf öğrencisinin korona testinin pozitif çıkması ile sınıftaki tüm öğrenciler ve kurs veren 2 öğretmen karantinaya alındı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:55
Ortaokul öğrencisinin korona testi pozitif çıktı! Tüm sınıf ve öğretmenler karantinaya alındı
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Bir yandan korona virüs ile mücadele sürerken diğer yandan korona virüs vakaları tespit edilmeye devam ediyor. 

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle uzaktan eğitimde olan okullarda şimdilik sadece ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri DYK kursları için okullarda yüz yüze eğitime devam ederken , bazı okullardan korona virüs vaka haberleri gelmeye başladı.

Gelen bilgiyer göre Zonguldak'ta bir ortaokulda son sınıf öğrencisi olan ve kurs için okula giden bir öğrenciye korona virüs semptonları gerekçesiyle korona virüs testi yapıldı ve öğrencinin testi pozitif çıktı. Bunun sonucunda harekete geçen filyasyon ekipleri 24 kişiden oluşan tüm sınıfı ve kurs veren 2 öğretmeni karantina altına aldılar.


ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Şu anda durumları iyi olan testi pozitif çıkan öğrenci ve sınıf arkadaşlarıyla, öğretmenlerinin 14 günlük izole gözlem aşamaları devam ediyor.

Olay ile ilgili bilgilendirilen Zonguldak İl milli eğitim müdür Ali Tosun, korona virüs tespit edilen ortaokul öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve karantinaya alınan diğer öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam ettiğini sözlerine ekledi.

 

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:55
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsZonguldakCovid 19
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