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Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflar sınav olacak mı? Ortaokullarda sınavlar ertelendi mi?

Milli eğitim bakanlığı geçen günlerde ortaokulların sınavlarının yüz yüze yapılacağını söylenmişti. Yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ise gerçekleşmesi planlanan sınavlar ertelendi.

25 Mart 2021 Perşembe 14:32
Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflar sınav olacak mı? Ortaokullarda sınavlar ertelendi mi?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze yapılacak olan sınavlara ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediliyor. Yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ortaokulların 5,6 ve 7’inci sınıfların sınavları 26 Mart Cuma günü yapılacaktı. Ancak sınavların 3 Mayısıs Pazartesi gününe ertelendiği MEB tarafından açıklandı.

MEB, ortaokullarda yüz yüze eğitim görenlerin sınavlarının da okullarında gerçekleşeceğini aktardı. Yüksek riske ve çok yüksek riske sahip olan şehirlerde ise ortaokul 5,6,7. sınıfların sınavlarının ise 26 Mart Cuma tarihinden 3 Mayısıs Pazartesi tarihine ertelendiği açıklandı.

Yüz yüze eğitim gören ortaokul dördüncü sınıf ve sekizinci sınıfların eğitimleri yüz yüze devam ettiği için, sınavlar da yüz yüze gerçekleşecek.

Salgının seyrine göre ise risk gruplarındaki herhangi bir değişiklik söz konusu olduğu zaman ise sınavlar, 3 Mayısıs 2021 tarihinden önce okul ortamında gerçekleşebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı lise sınavları için ise açıklamalarda bulundu. Lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerin, 29 Mart pazartesi gününden sonra yapılacak olan sınavları 3 Mayısıs Pazartesi gününe ertelendi. 12. sınıf öğrencilerinin ise sınavları devam edecek ve bu süreç 16 Nisan’a kadar tamamlanacak.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 14:32
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LiseSınavOrtaokulErtelenmeMeb
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