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Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir, OBP nasıl hesaplanır?

Ortaöğretim başarı puanı(OBP), YKS puanlarına eklenerek öğrencilerin yerleşecekleri üniversitede önemli rol oynamaktadır. Üniversite adayları için önemli olan OBP’nin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve daha birçok detayı yazımızda bulabileceksiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:52
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir, OBP nasıl hesaplanır?
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Üniversiteye başlayacak öğrenciler için aldıkları puan son derece önemli. YKS puanı ne kadar önemliyse, bu puana eklenen ortaöğretim başarı puanı(OBP) da bir o kadar önemli.

Üniversiteye başlayacak öğrencilerin YKS sınav puanına lise döneminde kazandıkları ortaöğretim başarı puanı 5 ile çarpılıp YKS puanına ekleniyor. Bu sebepten de öğrenciler için büyük önem taşıyor.

Ortaöğretim Başarı Puanı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Ortaöğretim başarı puanı, öğrencilerin lise dönemi boyunca derslerindeki başarısını ifade eden puandır. 4 senenin ortalaması alınarak hesaplanır.  Diploma notu 100 üzerinden verilir ve bu not 5 ile çarpılır, sonucunda da ortaöğretim başarı puanı elde edilir. Öneğin diploma notu 60 olan bir öğrencinin başarı notu da 300 olarak hesaplanır.

Ortaöğretim başarı puanı, lise diploması üzerinde belirtilmektedir. OBP, en düşük 250, en yüksek ise 500 olarak hesaplanmaktadır. Diploma notu en düşük 50, en yüksek 100’dür. Eğer bir öğrencinin diploma notu bildirilmediyse ve notu 50’nin altındaysa bunlar 50 olarak değerlendirilecektir.

Son sınıf öğrencilerinin YKS puanına eklenecek olan OBP’nin hesaplanmasında kullanılan diploma notu, e-okul sisteminden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılıyor. Bu duruma KKTC’deki okullar dahil edilmiyor.  Okul ve diploma notu ile ilgili değişiklik talep edenler bu talebi e-okul üzerinden yapabilecekler. Değişiklik taleplerini ise ÖSYM  tarafından duyurulan tarihler arasında yapabilecekler. KKTC’deki okullar için 2021 yılı YKS’ye başvuranlar için diploma notları intenet ortamında toplanacak ve yayınlanacaktır.

YERLEŞTİRME PUANLARINA OBP NASIL ETKİ EDER VE NASIL HESAPLANIR

Öğrencilerin lise ortalamasının 5 ile çarpımıyla hesaplanan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak üniversite sınav puanına eklenir ve yerleştirme puanı bu şekilde hesaplanır. TYT’den 150’nin altında notu olanların yerleştirme puanı hesaplanmaz. Aynı zamanda SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180’nin altında kalan öğrencilerin de yerleştirme puanı hesaplanmaz.

Mesleki program uygulayan okulların mezunlarının, OBP; 0,06 katsayısı ile çarpılarak yerleştirme puanına eklenir. 2020 senesinin puanı ile üniversiteye yerleştirilen veya özel yetenek sınav sonucu olan öğrencilerin, 2021-YKS puanları ile bir üniversiteye yerleştirilirken OBP katsayıları yarıya düşecektir.



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:52
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Anahtar Kelimeler:
Ortaöğretim Başarı PuanıYks
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