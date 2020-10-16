Orta okul ve liseler ne zaman açılacak? Ara sınıflar eğitime ne zaman başlayacak? 19 Ekim ortaokul ve liseler açılacak mı?

19 Ekim tarihinde liseler açılacak mı? Normalleşme süreci ile birlikte yüz yüze eğitim kademeli lekilde başladı. İlkokul 2, 3 ile 4. Sınıflarla ortaokul 8. Sınıflar, hazırlık ve 12. Sınıflar, köy okulları ve özel eğitim gören öğrenciler 12 Ekim Pazartesi günü derslerine başladılar. Lakin tedbir amaçlı bazı sınıflar hala online eğitim almakta. Tam olarak eğitimin başlayacağı her sınıfın yüz yüze eğitim görüp görmeyeceği konusu hala gündemde.

19 Ekim’de Ortaokul ve Liseler Açılacak mı?

“Bu süreç boyunca yüz yüze eğitimin de neler olacağını görmek istiyoruz. 2 hafta sonrasında eğitime başlayan sınıfların vaka sayısına bakarak diğer sınıflar için yüz yüze eğitimi yeniden görüşeceğiz. 3 hafta sonrasında yeniden değerlendirme yapacağız.”

Daha açılmayan ve eğitime online olarak devam eden sınıflarTV aracılığı ile eğitimlerine devam etmektedirler. Bilim Kurulunun yapmış olduğu toplantı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitim hakkında;Demişti.

Lise ve ortaokulda açılmayan sınıflar ile ilgili bakanlıklar tarafından açılıp açılmayacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.