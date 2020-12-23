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Orman mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Türkiye de birçok üniversitede bölümü bulunan orman mühendisliği nedir, görevleri nelerdir yoğun bir şekilde araştırılıyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 03:09
Orman mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
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Üniversite adaylarının tercihte yapmadan önce seçeceği bölümler hakkında bilgi topluyor. Bölümlerin çalışma olanakları, istihdam şartları araştırılıyor. Bu kapsamda orman mühendisliği tercih listelerinin başında yer alıyor.

Orman mühendisi görevleri nelerdir?

Orman mühendisleri, ormanların korunması, geliştirilmesi ve erozyonla mücadele konularında görev alır. Orman mühendisleri genellikle Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hizmet verirler. Devlette kamu personeli olarak çalışacak orman mühendisleri; orman alanlarını belirler ve haritalandırma biriminde görev yapar. Aynı zamanda ağaçlandırma, aşılama faaliyetlerini ve bozulan orman dokusunun onarımında faaliyet yürütür.

Özel sektörde de görev alan orman mühendisleri ormanların ıslahı, programlı kesim ve dikim, ihtiyaç duyulan ağaçların yetiştirilmesi sorumluluklarını üstlenir. Orman mühendisinin görev alanında şunlar yer alır;

-Ormanların korunması ile alakalı olarak planlar hazırlar

-Orman çevre şartları ile alakalı çalışmalar yapar

-Orman alanlarına yapılacak köprü ve menfezler için bilgi toplar

-Yangınlara karşı önceden tedbirler alır

-Ormanların içinden geçecek olan ana ve tali yollar konusunda çalışma yapar.

Orman mühendisi nasıl olunur?

Orman mühendisi olabilmek içi üniversitelerin dört yıllık eğitim veren “Orman Mühendisliği” bölümünden başarı ile mezun olunması gerekir. Ayrıca herhangi bir lisans bölümünü bitirenler de yüksek lisansta orman mühendisliği öğrenimini alabilirler. Mezun olunduktan sonra mesleğe başlamak için kamu ve özel sektörde bazı şartlar aranıyor. Kamuda çalışmak için öncelikle KPSS’ye girerek oradan alacağınız puanla atanabiliyorsunuz. Özel sektörde ise bazı durumlarda yabancı dil, gerekli donanıma sahip olunması bekleniyor.

Orman mühendislerinin çalışma alanı ve nitelikleri nelerdir?

Orman mühendisleri genel olarak arazide ve zorlu hava koşulları altında çalışırlar. Bu yüzden bu gibi zorlu durumlar karşısında doğru ve hızlı karar verebilmeleri beklenir.  Orman mühendislerinin genel nitelikleri şöyle;

-Ekibini sevk ve idare etmek

-Plan yapmak ve planları altında çalışan birimlere uygulatmak

-Fiziksel şartlara uyumlu olmak

-Güçlü muhakeme kabiliyetine sahip olmak

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması

-Seyahat engeli bulunmaması



Son Güncelleme: 23.12.2020 03:09
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Anahtar Kelimeler:
Orman MühendisiGörevleri
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