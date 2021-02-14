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Online eğitim başlıyor. Öğrenciler online eğitime hazır mı?

Covid-19 salgınının en çok etkilediği konulardan birisi eğitim konusu. Virüsün hızlı yayılmasının önüne geçebilmek için 2020 yılının Mart ayında okullarda online eğitime geçilmişti. Salgının bitmemesi nedeni ile online eğitim hala sürüyor. Yarıyıl tatilinde olan öğrenciler 15 Şubat Pazartesi online eğitime kaldıkları yerden devam edecek. Peki öğrencilere online eğitime hazır mı?

14 Şubat 2021 Pazar 13:33
Online eğitim başlıyor. Öğrenciler online eğitime hazır mı?
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Pandemi sebebi ile devam eden online eğitimin arar tatili bugün bitiyor. Yeni döneme de online eğitim ile devam edecek öğrenciler ve veliler hazır olup olmadıklarını düşünüyor. Bazı kesim online eğitimde sıkıntı yaşamazken bazı kesim sıkıntı yaşıyor. Velilerin bazıları online eğitimi yeterli görmüyor.

Bu şikayetler karşısında Covid-19 virüsünün hala etkili olmasından dolayı öğrencilerin sağlıklarını tehlikeye atmamak için okulların online eğitime devam etmeleri daha uygun görülüyor.

Online eğitim yeterli mi?

Bu sorunun henüz net bir cevabı yok. Kesin cevaplara ulaşabilmek için hala araştırmalar yapılıyor. Online eğitim kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem televizyonda EBA TV üzerinden hem de intenet sitesi olan EBA üzerinden eğitimler sürdürülüyor. Bunun yanı sıra öğretmenler öğrencileri ile EBA intenet sitesi ya da ZOOM üzerinden online dersler yapıyor.

Eğitimin bu şekilde online verilmesine ilişkin kafalarda hala sorular var. En çok sorulan soru ise online eğitimin yeterli olup olmadığı. Online eğitim süreci küçük ve ara sınıflar için zorlayıcı olmasa da sınava hazırlanan sınıflar için zor oluyor. Bunun yanı sıra ilkokula yeni başlamış birinci sınıflar için de zorlukları oluyor.

Koşullar yüz yüze eğitim yapmak için yeterli mi?

Velilerin bir kısmı yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda ısrarcı davranıyor. Ama yüz yüze eğitim için koşulların yeterli olup olmadığı da merak edilen ayrı bir konu. Bu sorunun cevabını vermeden önce başka soruların cevaplandırılması gerekiyor. Bu sorular ise aşağıdaki şekildedir:

  • Yüz yüze eğitime başlanması için salgının önüne geçebilecek yeterli alt yapı ve önlemler sağlanabilecek mi?
  • Öğrencilerin ulaşımı,, beslenmesi ve barınması sağlık kuralları çerçevesinde olabilecek mi?
  • Okullar covid-19 virüsünün yayılmasını engelleyebilecek şekilde düzenlenecek mi?
  • Hem öğretmenler hem de öğrenciler virüs hakkında yeterli bilgiye sahip mi?
  • Virüs ile alakalı risk analiz ve çözüm önerileri için planlaması yapıldı mı?

Bu sorulara cevap verildiği takdirde yüz yüze eğitimin ihtimalleri değerlendirilebilir. Okullar açılmış olsa bile sınıf mevcutları az olmalı ve sosyal mesafeye uygun olmalıdır.

Virüsün hala yaygın olması sebebi ile yetkili merciler sınava hazırlanan sınıflar dışında kalan sınıfları yüz yüze eğitime başlatma taraftarı değil. Bilim kurulu ile yapılacak görüşmeler sonrası uygun görülen sınıflar aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçecek. Bu sınıflar dışında kalanlar ise virüs ile olan mücadele başarılı olana kadar online eğitime devam edecekler.

Online eğitimin sonlanması için virüs ile mücadelede iyi yerlere gelinmelidir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 13:33
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OnlineOnlineEğitimUzaktanEğitimCovid-19
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